　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

薛劍嗆斬高市早苗　薛瑞福痛批：這種人沒資格任公職

▲▼日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

中國駐大阪總領事薛劍因不滿日本首相高市早苗針對「台灣有事」的國會答辯，在社群平台上發出近乎威脅性的「斬首」言論，引發國際社會譁然。對此，美國國防部前印太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）18日在國會聽證會上直言，這種發言「令人髮指」，認為薛劍根本不應再擔任任何形式的公職。

根據《中央社》報導，這場聽證會由美中經濟暨安全審查委員會（USCC）召開，會中正式向國會遞交年度報告。身為USCC副主席的薛瑞福也在會上被問及日中關係緊張一事，尤其是針對薛劍公開對高市發出威脅。

▲▼薛瑞福（Randall Schriver）在五角大樓報告。（圖／翻攝美國國防部官網）

▲美國國防部前印太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）。（圖／翻攝美國國防部官網）

「安倍才剛遇刺，怎可再威脅現任首相？」

薛瑞福強調，薛劍的發言放在安倍晉三才剛遭暗殺不久的背景下，更加令人憤怒，「對首相人身安全發出威脅的言論，在任何情況下都不應被容忍。」他進一步表示，雖然日本有足夠能力處理這樣的情況，不需要他人介入，但以他個人立場而言，「這樣的人根本不應該再擔任任何公職」。

美日關係成焦點　美方強調挺盟友到底

薛瑞福表示，這份USCC報告的所有建議都圍繞著如何深化美日同盟關係。他指出，當中國、俄羅斯、伊朗與北韓等國正積極建立「威權軸心」的時候，穩固美日夥伴關係的重要性更形凸顯。

薛瑞福強調，「我們對日本的支持，必須達到最大的力度，這是絕對關鍵的戰略共識。」

眾院中國委員會也發聲：斬首言論「不可接受」

除了薛瑞福，美國聯邦眾議院跨黨派的「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」（House Select Committee on the CCP）也透過社群平台X發表聲明力挺日本。他們表示，日本將攻擊台灣視為對自身的生存威脅，凸顯出台灣安全與整個區域和平的密切關聯。

▲▼中國駐大阪總領事薛劍。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國駐大阪總領事薛劍。（圖／達志影像／美聯社）

委員會痛批薛劍發表死亡威脅極為不當，雖然該篇貼文已遭刪除，但傷害已造成，「美國與日本堅守同一陣線，絕不容忍中國的恐嚇與脅迫行為。我們將一同守護印太地區的自由與開放。」

美退役將領：真正改變日本政策的是中國

針對這場中日外交風波，美國華府智庫「捍衛民主基金會」（FDD）17日也舉行座談會，邀請相關專家討論其中的戰略影響。美國退役海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）會中指出，外界不該將矛頭指向高市早苗，因為她的發言並非日本政策的轉變起點，而是對中國長期行徑的回應。

他表示，過去5年中國在區域內的挑釁與擴張行為，才是真正讓日本逐漸調整對台政策的原因，「每當美國與台灣展開軍事交流，中國總是第一時間跳出來抗議，這種反常行為迫使高市說出安倍生前就已經明白的話──如果中國成功威脅台灣，那麼日本勢必也會面臨生存威脅。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 1 6573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男雙手平舉　自首畫面曝光
賓士女「長裙掩護蹲地」便溺　過程全都錄
3旅美台灣球星進40人名單！　挑戰大聯盟近了
王大陸出庭忘帶身分證！　網笑瘋「開庭與開溜，選擇開天窗」
5千億神通少東爆婚變　「名模妻3年前最後同框」
來自台灣「女網美肉償換餐」！　7手段曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

亞洲僅3國進榜！全球Top10美食榜單出爐　希臘奪冠掀熱議

力挺高市「台灣有事」答辯！　沖繩石垣市長：我們也會受害

來自台灣「女網美肉償換餐」7手段曝光　還記得打包食物

基努李維成「觀光竊盜」受害者！　FBI跨國找回《捍衛任務》名錶

薛劍嗆斬高市早苗　薛瑞福痛批：這種人沒資格任公職

10月訪日外國遊客創新高！　台灣今年逾563萬人次排第三

假招募真間諜！英示警「中國滲透國會」　點名2女假冒獵頭撒網

少女郵輪上離奇失蹤！　員工打掃驚見「遺體裹毯塞床底」

川普重返白宮以來新低！　最新民調支持度跌至38%

美國會壓倒性票數通過！　公開「淫魔富商」艾普斯坦檔案

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

女清潔隊員上班被輾死！慈父認屍頻拭淚　肇事司機鞠躬：對不起

彰化肇逃車禍

金井正彰談話結束離開陸外交部！　陸官員雙手插口袋送客

夏于喬父親涉跨國吸金判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

新創族都在關注！低總價、好貸款、可抵稅？專家：這產品會變下波主力｜地產詹哥老實說完整版 EP284

亞洲僅3國進榜！全球Top10美食榜單出爐　希臘奪冠掀熱議

力挺高市「台灣有事」答辯！　沖繩石垣市長：我們也會受害

來自台灣「女網美肉償換餐」7手段曝光　還記得打包食物

基努李維成「觀光竊盜」受害者！　FBI跨國找回《捍衛任務》名錶

薛劍嗆斬高市早苗　薛瑞福痛批：這種人沒資格任公職

10月訪日外國遊客創新高！　台灣今年逾563萬人次排第三

假招募真間諜！英示警「中國滲透國會」　點名2女假冒獵頭撒網

少女郵輪上離奇失蹤！　員工打掃驚見「遺體裹毯塞床底」

川普重返白宮以來新低！　最新民調支持度跌至38%

美國會壓倒性票數通過！　公開「淫魔富商」艾普斯坦檔案

普發國防手冊印製費4279萬遭疑規避立院備查　顧立雄：沒有這情形

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

黃國昌被列被告　羅智強批「賴清德清算之刃」：黨檢媒追殺在野

鄭麗文黃國昌今會談　陳學聖談「藍白合」高難度：很難沒有私心

台東縣台11線離奇車禍！自撞護欄翻落邊坡　駕駛詭異消失無蹤

鼻酸！屏東9旬翁以為妻仍在世報失蹤　內埔警護送返家

賓士女「長裙掩護蹲地」便溺　過程全都錄

屏東77歲翁加油站如廁腳軟受困　東港警伸援手

快訊／09:01台灣東部海域規模3.9地震　最大震度2級

《我獨自升級》遊戲搶先推出試玩版！探索地下城挑戰「時間戰場」

【太丟臉！】川普批被台灣搶錢搶晶片！美國會奪回來

國際熱門新聞

美股收黑近500點！分析師曝至少崩10％　台積電ADR下挫2.3%

AI泡沫破裂　所有公司都難逃

「來自台灣女網美」肉償換餐　7手段曝光

中駐日大使稱「台灣人都反對高市早苗」　反遭台日網友灌爆

南韓醫療人球悲劇！高中生空等身亡

日本大規模火災！燒毀逾170棟建物「釀林地野火」　1人失聯

川普又燒聲！怒罵某國犯蠢重談貿易協議

雲霄飛車出軌　女遭甩飛「6m高空墜地」

15歲開始工作...從沒為退休存錢　81歲阿嬤仍在打工

美國會通過　公開「淫魔富商」艾普斯坦檔案

聯合國通過美國版「加薩決議」　俄中棄權

來自台灣！網美吃霸王餐　想肉償抵餐費

再提台灣搶走晶片生意　川普：太丟臉

多花5300「買靠窗座」！一上機就傻眼　美國乘客怒告航空公司

更多熱門

相關新聞

10月訪日外國遊客創新高！　台灣今年逾563萬人次排第三

10月訪日外國遊客創新高！　台灣今年逾563萬人次排第三

日本政府觀光局公布最新統計，今年10月訪日外國旅客達389萬6300人，較去年同期成長17.6％，創下歷年10月新高，其中台灣該月訪日旅客人次排名第三；台灣訪日旅客1至10月則超過560萬人次。中國政府已於11月14日呼籲國民暫時避免赴日，部分旅遊團已出現取消情況，日本政府也表示將密切關注後續影響。

少女郵輪上失蹤　員工打掃驚見遺體塞床底

少女郵輪上失蹤　員工打掃驚見遺體塞床底

川普重返白宮以來新低！　最新民調支持度跌至38%

川普重返白宮以來新低！　最新民調支持度跌至38%

美國會通過　公開「淫魔富商」艾普斯坦檔案

美國會通過　公開「淫魔富商」艾普斯坦檔案

女模諷高市早苗：車力巨人　起底是洪秀柱乾女兒

女模諷高市早苗：車力巨人　起底是洪秀柱乾女兒

關鍵字：

中日關係高市早苗美國薛劍薛瑞福北美要聞日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

館長要給2千萬證據曝光　全場傻：反串吧？

館長「叫小偉X館嫂」無剪接錄音流出！　認老婆不跟他行房

還會更冷！一張圖看雲霄飛車變溫

中國取消「日本機票」近50萬張　達人曝當地狀況

楊宗緯回台養傷當社區主委　全家遭爆是惡鄰

最美玉女歌手出道25週年開唱　一看台下哭了

統一集團收購台灣家樂福　最終收購價302億元

六福村指定12菜市場名同音同字免費玩

即／Cloudflare故障　全球網站大當機

ChatGPT大當機　「這關鍵字」飆上熱搜

呂文婉廟裡拜拜遭陌生婦「塞籤紙」義工秒上前撕碎

高市早苗言論惹怒中國！她「補1句」網讚爆

很多人天天碰！日常「四種慢性毒」悄致癌　醫衷心警告

館長開除3元老「離開公司，否則報警」！大師兄怕了

3機車被撞翻1騎士慘死！自小客跑了

更多

最夯影音

更多
物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機
李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面