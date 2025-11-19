薛劍嗆斬高市早苗　薛瑞福痛批：這種人沒資格任公職

▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

中國駐大阪總領事薛劍因不滿日本首相高市早苗針對「台灣有事」的國會答辯，在社群平台上發出近乎威脅性的「斬首」言論，引發國際社會譁然。對此，美國國防部前印太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）18日在國會聽證會上直言，這種發言「令人髮指」，認為薛劍根本不應再擔任任何形式的公職。

根據《中央社》報導，這場聽證會由美中經濟暨安全審查委員會（USCC）召開，會中正式向國會遞交年度報告。身為USCC副主席的薛瑞福也在會上被問及日中關係緊張一事，尤其是針對薛劍公開對高市發出威脅。

▲美國國防部前印太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）。（圖／翻攝美國國防部官網）



「安倍才剛遇刺，怎可再威脅現任首相？」

薛瑞福強調，薛劍的發言放在安倍晉三才剛遭暗殺不久的背景下，更加令人憤怒，「對首相人身安全發出威脅的言論，在任何情況下都不應被容忍。」他進一步表示，雖然日本有足夠能力處理這樣的情況，不需要他人介入，但以他個人立場而言，「這樣的人根本不應該再擔任任何公職」。

美日關係成焦點 美方強調挺盟友到底

薛瑞福表示，這份USCC報告的所有建議都圍繞著如何深化美日同盟關係。他指出，當中國、俄羅斯、伊朗與北韓等國正積極建立「威權軸心」的時候，穩固美日夥伴關係的重要性更形凸顯。

薛瑞福強調，「我們對日本的支持，必須達到最大的力度，這是絕對關鍵的戰略共識。」

眾院中國委員會也發聲：斬首言論「不可接受」

除了薛瑞福，美國聯邦眾議院跨黨派的「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」（House Select Committee on the CCP）也透過社群平台X發表聲明力挺日本。他們表示，日本將攻擊台灣視為對自身的生存威脅，凸顯出台灣安全與整個區域和平的密切關聯。

▲中國駐大阪總領事薛劍。（圖／達志影像／美聯社）



委員會痛批薛劍發表死亡威脅極為不當，雖然該篇貼文已遭刪除，但傷害已造成，「美國與日本堅守同一陣線，絕不容忍中國的恐嚇與脅迫行為。我們將一同守護印太地區的自由與開放。」

美退役將領：真正改變日本政策的是中國

針對這場中日外交風波，美國華府智庫「捍衛民主基金會」（FDD）17日也舉行座談會，邀請相關專家討論其中的戰略影響。美國退役海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）會中指出，外界不該將矛頭指向高市早苗，因為她的發言並非日本政策的轉變起點，而是對中國長期行徑的回應。

他表示，過去5年中國在區域內的挑釁與擴張行為，才是真正讓日本逐漸調整對台政策的原因，「每當美國與台灣展開軍事交流，中國總是第一時間跳出來抗議，這種反常行為迫使高市說出安倍生前就已經明白的話──如果中國成功威脅台灣，那麼日本勢必也會面臨生存威脅。」