國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

基努李維成「觀光竊盜」受害者！　FBI跨國找回《捍衛任務》名錶

▲▼基努李維家中遭蒙面人闖入。（圖／路透）

▲基努李維成為「觀光竊盜」受害者。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

好萊塢男星基努李維（Keanu Reeves）成為「觀光竊盜」受害者！他的住家2023年遭竊，損失高達百萬美元的名錶，包括一支為《捍衛任務》訂製、刻有紀念字樣的勞力士（Rolex）潛航者，近期在美國聯邦調查局（FBI）與智利警方聯手破案下成功尋回。基努李維為此親筆寫信，感謝各國執法人員的努力，並盛讚他們的專業與跨國合作精神。

FBI日前發布新聞稿指出，調查人員鎖定一個被稱為「南美竊盜集團」（SATG）的組織，該集團成員以旅遊簽證假扮觀光客潛入美國，專挑洛杉磯一帶的名人豪宅下手，犯案後再透過快遞、郵寄或轉賣方式將贓物帶回本國。

基努李維的住宅就是受害目標之一。2023年遭入侵後，共有6支高價手錶被洗劫一空，總價值約12萬5000美元（約新台幣396萬元），其中包括那只《捍衛任務4》殺青時送給特技演員、背面刻有專屬刻字的紀念款勞力士。

▲基努李維親筆感謝信。（圖／翻攝自X／@FBILosAngeles）

▲基努李維親筆感謝信。（圖／翻攝自X／@FBILosAngeles）

今年夏天，FBI與智利警方在聖地牙哥展開突襲行動，成功找回部分贓物，包括這只勞力士潛航者。消息公布後，FBI洛杉磯辦公室更在社群平台X公開基努李維親筆撰寫的感謝信。

他在信中寫道，「我懷著無比感激的心情寫下這封信」，並感謝FBI洛杉磯辦公室、FBI駐智利聖地牙哥分處、智利警察與國家檢察署，對破案所展現出的專業與奉獻精神。

這起竊案也反映出近年愈來愈多海外竊盜集團利用美國簽證制度漏洞，進入境內專門鎖定富人區犯案，再帶著鉅額贓款全身而退。如今，隨著FBI與國際刑警單位的合作加強，也讓這類跨國犯行無所遁形。

