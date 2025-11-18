陸10航司赴日機票免費退　退團潮跟進「費用旅行社得自行承擔」

▲中國國航。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

隨著中日外交緊張關係升溫，大陸連續發佈赴日旅遊與留學安全提醒後，各大航空公司與旅行社出現「退機退酒退團」潮。多家陸籍航司已啟動日本航線特殊退改政策，允許旅客在年底前免手續費退票或改期，部分連里程票也可全額退。此外，原規劃赴日的部分自由行旅客與團客也取消行程，旅行社雖承諾全額退款，但因日本端的「硬成本」仍存在，損失需自行承擔。

《光明網》報導，11月14日，外交部與中國駐日使領館率先提醒中國公民近期謹慎赴日。16日晚，文化和旅遊部發佈類似提醒。雙重提醒之下，赴日旅遊「退機退酒退團」現象引發關注。

▲上海同程旅行社。（圖／CFP）

截至昨（17）日，已有國航、東航、南航、海航、川航、春秋航空、深航、廈航等逾十家航空公司祭出日本航線特殊退改方案，適用時間涵蓋2025年11月15日至12月31日，航點包含東京、大阪、福岡、札幌、沖繩等。依規定，符合條件的客票可於起飛前免手續費變更或退票。

旅行社方面，有一間位於上海的旅行社內部人士透露，門市的行程整團取消了。另一家上海旅行社的內部人士表示，「截至目前，退訂的日本團超過六成，退機票的也很多。」

此外，已有大陸旅行業者通知旅客，暫停截至年底的赴日團隊旅遊，費用可全額退還。然而，對旅行社而言，目前僅國內航司能夠無損退訂機票，「團體行」衍生費用將由旅行社自行承擔。

北京某旅行社的內部人士表示，我們涉及到的環節比較多，除了國內航司機票可退，還牽扯到酒店、地接等硬成本，因為都是（日本）當地預訂，也都是硬成本，我們日本部估計也在討論新的政策。」