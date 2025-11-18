若中國客大減25%　專家估：日本GDP恐跌0.29%

▲專家試算，若中國到日本的旅客年減約25%，則消費金額將減少1兆7900億日圓。（圖／記者蔡玟君攝）



記者張方瑀／綜合報導

日本內閣府17日公布2025年第三季GDP速報值，實質GDP較前一季下滑0.4%，換算成年率為減少1.8%。此時中國政府又呼籲民眾暫時不要前往日本旅遊，專家試算後警告，如果中國到日本的旅客年減約25%，則消費金額將減少1兆7900億日圓（約台幣3600億元），相當於讓日本實質GDP下降0.29%。

根據《產經新聞》報導，日本內閣府17日公布2025年7到9月的GDP速報值，扣掉物價變動後的實質GDP較前一季下降0.4%，換算成年率為減少1.8%，這是自2024年第一季以來、時隔6個季度再次出現負成長。

如今，中國政府呼籲民眾暫時不要前往日本旅遊，恐使日本經濟再承受一波衝擊。根據日本政府觀光局資料，中國2024年前往日本觀光的旅客約698萬人，而2024年訪日旅客的消費額約為8.1兆日圓（約台幣1.8兆元），其中中國旅客占約21%，是所有國家與地區中比例最高的。

此次中國的呼籲究竟會在實際旅遊需求上造成多大影響，目前仍很難預測。中國旅客原本就是訪日市場占比最高的消費族群，一旦需求急凍，對日本觀光與整體經濟的傷害不容小覷。

野村綜合研究所首席經濟學家木內登英指出，若中國赴日旅客像2012年釣魚台列嶼（尖閣諸島）爭議時一樣年減25.1%，訪日消費將大幅縮減1兆7900億日圓，相當於讓日本實質GDP下降 0.29%。

木內也提醒，隨著日中關係再度緊繃，日本經濟面臨的下行風險正在增加，未來10至12月甚至之後的季度，都有可能持續出現負成長。