地方 地方焦點

愛與資源不斷流轉！「在花蓮ㄉ免廢市集」　舊物找到新主人重生

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府持續推動深獲好評，位於又一村文創園區的「在花蓮ㄉ免廢市集」，不僅是一個單純的物品交換平台，更是一股溫柔而堅定的力量，邀請所有縣民與訪客，一同從日常小事中，體會惜物愛物的真諦，攜手為花蓮這片美麗的土地，注入更多分享與再生的暖流。

縣長徐榛蔚表示，免廢市集的舉辦，是我們對『減量、再利用、資源回收』的3R原則最溫暖的實踐。它不只是減少垃圾的行動，更是一次次人與人之間真誠的連結與交流。當一件閒置的物品在友善的氛圍中找到新主人，延續了它的價值，也溫暖了彼此的心房。我們深信，每一個發自內心的珍惜與分享，都是推動花蓮邁向永續發展最溫柔而巨大的力量。花蓮的美好，正來自於我們對土地與資源的珍視。

114年度的「在花蓮ㄉ免廢市集」落腳於又一村文創園區，更添一層意義。這裡曾是充滿生活氣息的菸酒公賣局員工宿舍，如今老建築獲得新生，正如同免廢市集讓老物件、舊物品得以重生。市集與園區活化老屋的理念不謀而合，共同訴說著「珍惜」與「再生」的美好故事，期盼為這片承載豐厚歷史的空間，帶來更多生機與活力。

市集鼓勵民眾將家中狀況良好、功能正常，但已不需要的書籍、衣物、小型家電、玩具、餐具等帶到現場，讓愛與資源不斷流轉。特別值得一提的是，本年度市集將不定期規劃加入溫暖的物品維修服務，像是簡易木工修復、衣服縫補修繕，甚至包含細膩的金繕陶瓷修復等，讓許多原本可能被丟棄的物品，獲得一次重生的機會。這些修復行動不僅延長了物品的生命，更是我們以實際行動響應減碳、愛護地球的具體實踐，讓惜物的精神，在每一個修復的細節中更加深入人心。

▲「在花蓮ㄉ免廢市集」落腳於又一村文創園區。

花蓮縣政府誠摯地邀請鄉親，與我們在「在花蓮ㄉ免廢市集」相遇，感受每一次物品交替時的快樂與資源循環的生命力，一同為花蓮的永續未來貢獻一份溫暖而堅定的心力。您的每一個參與，都是讓這份美好持續下去的最大動力！這項活動，正是花蓮縣政府積極響應聯合國永續發展目標（SDGs）的具體實踐，特別是SDG 12「負責任的消費與生產」，透過鼓勵惜物、資源共享，減少廢棄物產生；以及SDG 13「氣候行動」，藉由延長物命、減少不必要生產，降低碳排放。

詳細活動資訊及每次的物品維修服務項目，請密切關注FB粉專「花蓮資源回收走透透」（https://www.facebook.com/HLEpb） 或「在花蓮ㄉ免廢市集」掌握最新資訊。

更多新聞
更多新聞

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

三箭齊發展現具體成效　花蓮市震後重磅回歸

去年0403地震重創花蓮，歷經艱困重建，花蓮市已重新站起。市長魏嘉彥3日率領市政團隊出席第22屆第6次花蓮市民代表大會定期大會，向代表會報告施政成果，端出「穩定生活、重建家園、振興經濟」三箭齊發的具體成效，展現花蓮從災後復甦到全面重生的堅韌能量。魏嘉彥強調，花蓮不只復原，更要更強！

光復災後重建　中央挹注3百億專案經費

愛在竹筒中流轉　花蓮慈院「募心募愛」助光復

珍古德博士辭世她的精神將在台南孩子心中延續

花蓮市公所再出發　滿載救援物資衝光復災區

