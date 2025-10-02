珍古德博士辭世　黃偉哲：她的精神將在台南孩子心中延續

▲珍古德博士2012年首度造訪台南，與虎山國小師生共同種下希望樹苗。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國際珍古德教育及保育協會1日沉痛宣布，聯合國和平大使、靈長類研究先驅珍古德博士（Dr. Jane Goodall）於美西時間10月1日辭世，享壽91歲，這位以一生奉獻環境與生命守護的科學家與教育家，身影曾多次出現在台南，親手種樹、陪伴學童守護河川，推動「根與芽」計畫，為台南校園與社區播下愛地球的種子。

台南市長黃偉哲表示，珍古德博士以理解、關懷與行動，喚起全球對環境的尊重與守護，「她是全世界共同的精神導師」。他回憶博士不僅帶給台南孩子國際視野，更讓城市環境教育與世界接軌，「博士的精神將持續引領我們，台南會讓這份希望在孩子行動中不斷延續，讓愛地球的種子持續發芽茁壯。」

教育局長鄭新輝指出，博士推動的「根與芽」計畫，從校園延伸至社區，涵蓋河川守護與動物保育，逐步建構出台南完整的環境教育網絡。教育局將持續延續博士理念，透過學校課程與學生行動，讓更多孩子以實際行動改變世界，「她播下的種子，將在一代代孩子心中開花結果，成為守護環境最堅定的力量。」

教育局回顧，博士自2012年首度造訪台南，與虎山國小學童及時任市長賴清德共同種下「希望樹苗」，掀起台南校園環境教育的熱潮；2014年再訪，啟動「台南溪流小學堂」，推動以在地河川為核心的環境教育；2015年起，市府與長榮大學合作推展「守護動物行動」與「守護動物大遊行」，並與國際珍古德協會簽署合作備忘錄，成立「根與芽生態教育中心」，讓台南成為台灣環境教育的重要基地。

即使疫情期間，台南「守護動物大遊行」也未曾中斷。今年（2025）6月，博士最後一次親訪台南，參與「根與芽動物聯合國」行動，17所國中小學生化身動物國代表，為野生動物與生物多樣性發聲。博士則親自擔任「人類代表」，勉勵學子：「每一個人、每一天，都能做出改變。」這句話，如今成為博士獻給台南、獻給世界的最後叮嚀。