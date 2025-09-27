　
地方 地方焦點

花蓮市公所整合善心再出發！　滿載救援物資衝光復災區

▲▼花蓮市公所????集各界善心物資，一車車滿載，再度送往光復馬太鞍災區。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼花蓮市公所匯集各界善心物資，一車車滿載，再度送往光復馬太鞍災區。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

強颱樺加沙帶來的豪雨導致光復鄉多處地區發生嚴重災情，居民生活受到重大衝擊。花蓮市公所秉持「鄰里互助、共體時艱」的精神，立即動員並整合社會各界力量。26日由魏嘉彥市長率隊，再將一車車滿載民生物資與清潔用品的救援物資送達光復國小，全力支援災區復原。

魏嘉彥表示，此次災情令人心疼，但在災後短時間內便獲得來自全台各地的熱心響應，展現台灣社會溫暖與凝聚力。他指出，這不是一個人的力量，而是來自每一位願意伸出援手的朋友。花蓮市與光復是長久以來的好鄰居，這個時刻花蓮市絕對不會缺席，也會一路陪伴鄉親一起復原、一起重建。

▲▼花蓮市公所????集各界善心物資，一車車滿載，再度送往光復馬太鞍災區。（圖／花蓮市公所提供，下同）

本次援助行動匯聚了企業與民間單位的實質貢獻。彰化縣埔鹽鄉長許文萍捐贈大量生活必需品、消毒清潔用品與補給品，並提供數百支鐵鏟與雨鞋，協助居民安心清理家園。

鴻盛機械則捐出300支鏟子、400打手套與200個畚箕，提供災後所需的實用工具，讓基層清理工作更加順利；花蓮市公所則提供2000個裝泥沙的麻布袋，幫助受災戶清理家中的泥沙。

▲▼花蓮市公所????集各界善心物資，一車車滿載，再度送往光復馬太鞍災區。（圖／花蓮市公所提供，下同）

此外，福田診所與承億文理補習班聯手捐贈20台高壓水槍清潔器，幫助居民清除積泥、重建乾淨的生活空間。佳姿幼兒園也提供多項補給品，為受災戶補充體力、穩定生活；復興市場自治會則捐贈120條涼被，讓受災家庭在困難中仍感受到社會的溫暖與支持。

在資訊傳遞與現場支援方面，花蓮縣議員笛布斯．顗賚於第一時間協助災情通報與物資調度，提升整體援助效率。花蓮市清潔隊亦積極投入物資搬運工作，展現市政團隊與民眾齊心協力、共同抗災的決心。

魏嘉彥強調，災後重建是一條漫長的路，但在來自各界的支持下，光復鄉一定能夠重新站起來。他也代表花蓮市感謝所有用實際行動傳遞愛心的夥伴，因為大家的幫助，讓物資與希望能即時送達最需要的地方。
 

