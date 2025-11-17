日本駐北京使館示警：在華日人務必注意安全　留意可疑人士靠近

▲日本駐北京大使館示警，呼籲在中國的日本人務必盡力確保自身安全。（圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

日本首相高市早苗稱，若台灣有事，可能會構成日本的「存亡危機事態」，引發中國強烈不滿，甚至發布旅遊示警，呼籲中國公民暫時避免赴日旅遊，雙方外交衝突持續升級。對此，位在北京的日本大使館17日晚間示警，呼籲在中國的日本人務必盡力確保自身安全。

根據日本NHK報導，位在中國北京的日本大使館17日表示，有鑑於近日態勢，建議在中國的日本人務必注意安全，外出時要留意是否有可疑人士靠近，與當地民眾接觸時也需注意自身言行，同時也盡量避免前往大量人潮聚集的廣場，尤其是容易被認為是日本人常去的場所，並請做好各項安全措施。

中國外交部14日發出「出行提醒」，鄭重提醒公民「近期避免前往日本」，並指日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險。

中國外交部還說，已在日中國公民密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護。如遇緊急情況，請及時報警並聯繫駐日使領館尋求協助。

日本首相高市早苗7日在國會表示，若中國對台灣使用武力，可能構成「存亡危機事態」，自衛隊將可依法行使集體自衛權。高市早苗後更進一步指出，她的發言是依照政府的既有見解，沒有撤回或取消的打算。