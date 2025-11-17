目睹高齡老婦倒臥農田！全身「多處撕咬抓傷」慘死　疑遇黑熊襲擊

記者羅翊宬／編譯

日本今年以來熊害頻傳，尤其秋田縣、岩手縣在本州的災情最為嚴重。昨（16）日，繼一隻體長80公分的亞洲黑熊闖入超市以後，某名正在從事農耕的男性，發現一名女性倒臥在農田中，早已失去意識。警方抵達現場後，確認該名高齡老婦已經明顯死亡，身上則是充滿咬痕與抓痕，懷疑遭熊隻襲擊。

根據《朝日新聞》等日媒報導，秋田縣鹿角市花輪地區，一名從事農耕的男性發現高齡女性躺臥在農田內，於是他緊急撥打110專線向鹿角警察署報案，出動的消防人員前往察看後，證實該名高齡老婦已經明顯死亡，且發現老婦的頭部、臉、指甲都佈滿了慘遭動物撕咬、拖行所造成的傷口，該名老婦詳細身分仍不明。

警方研判，該名老婦有可能是遭遇熊隻襲擊，目前正在調查老婦的身分與詳細死因。據悉，日本政府決定派出陸上自衛隊協助防範熊害等工作，現場距離陸上自衛隊在秋田縣鹿角市的活動據點僅約1公里。

另外，在岩手縣岩泉町於今（17）日上午6時，發現一頭成年熊隻、一頭幼熊出現在當地住宅腹地內，正在啃食柿子，由於附近有小學、住宅，因此警方全面保持警戒。同時，位於秋田縣能代市的大型連鎖超市「AEON能代店」遭到一隻體長約80公分的熊隻闖入，坐在1樓的寢具賣場，最後被人吹麻醉箭成功捕獲。