共軍連3日黃海實彈射擊　蘇嘉全：日本各界都非常憤怒

▲台灣日本關係協會會長、前立法院院長蘇嘉全。（圖／ETtoday資料照）

記者詹詠淇／台北報導

日本首相高市早苗日前在國會質詢中表示，若中國武力犯台，可能構成日本安全法制中的「存亡危機事態」，使日本有理由行使集體自衛權。此番言論引爆北京怒火，共軍更自今（17日）起連3天在黃海中部進行實彈射擊演習，日中關係緊張。對此，台灣日本關係協會會長、前立法院院長蘇嘉全表示，日本各界對中國挑釁都非常憤怒。對中國來講，未必會在國際關係上得到好處。

台灣日本關係協會會長、前立法院院長蘇嘉全今（17日）上午出席「第35屆台日工程技術研討會開幕典禮」前接受媒體聯訪表示，中國對台灣的問題，每件涉及台灣的事情中國都會抗議，包括外交部長林佳龍到日本他們也抗議，我國前駐日代表、總統府資政謝長廷獲頒「旭日大綬章」中國也抗議，抗議對中國來講是家常便飯，但對國際關係而言不正常，是種霸權行為。

蘇嘉全認為，日本政界對中國的抗議有種麻痺感覺，無所不抗議，到最後抗議都會無效。

談及共軍17日至19日全天在黃海中部部分海域進行實彈射擊，蘇嘉全說，中國軍機也圍著台灣繞，常常對台灣試射飛彈，這種實彈射擊也是恐嚇國際、日本，甚至恐嚇台灣的手段。一開始日本各界都會非常緊張，但到現在，一樣都習以為常，日本各界對中國挑釁都非常憤怒。對中國來講，未必會在國際關係上得到好處。

針對台日間交流，蘇嘉全指出，過去台灣經貿實力還未受日本各界重視，但自從台積電到日本後，不管在經貿、觀光、服務業等合作，甚至進一步共享各方面資訊，到現在是比較全面性的合作，前不久花蓮馬太鞍溪堰塞湖阻塞，日本國土交通省還贊助台灣主動透過衛星監測堰塞湖水位的儀器，顯示台日關係一直都是朝正向發展前進。