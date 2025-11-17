三年獲8.6億補助　市議員凌濤重批桃園客運爭議不斷籲桃捷接手

▲市議員凌濤重批桃園客運爭議不斷，籲桃捷接手市區公車改善運輸品質。(圖／市議會國民黨團提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員凌濤17日於市議會市政總質詢指出，桃園客運近年爭議不斷，過去三年共獲市府補助8.6億元，卻未見改善服務品質，建議由桃園捷運公司成立市區公車部門，接手營運以提升市民交通品質。

凌濤強調，桃園客運的營運問題已經成為桃園市民的痛，今年10月司機與學生的衝突事件更引發安全疑慮，嚴重影響交通安全品質，此並非單一事件，而是出現很多爭議，讓市民對公共運輸出現陰影。他直指，桃客問題甚至成為部分市民不願留在桃園的理由。

凌濤並質疑市府長期補助卻未見改善，但評鑑卻未反映實際狀況，今年評等甚至大幅上升，質疑評鑑機制形同「護航」。他痛批：「桃客是不是大到不能倒？」並提出具體方案：由桃捷公司成立市區客運部門，逐步接手桃客路線，以專業營運團隊強化服務。

凌濤表示，桃捷未來新增站點腹地充足，可同步建置客運設施，並在捷運尚未全線通車前先健全公車路網，培養通勤習慣，真正解決市民交通痛點。

對此，交通局長張新福回應，桃客評鑑屬於中下成績，評鑑項目每年調整，桃客的確不符市民期待，將嚴格要求，若營運不佳，將不惜裁撤路權。桃捷公司總經理莊英震則表示，桃捷具備軌道營運經驗，若市府政策要求擴編經營公車，將全力配合，只要路線、場站、車輛與司機人力四大條件到位，即可推動營運。

據了解，1903年成立的桃園客運，公司總部位於桃園市桃園區，為桃園市的地方客運公司，主要以桃園車站以及中壢車站為中心，經營桃園市的市區公車路線，其中部分路線亦服務至新北市及新竹縣。