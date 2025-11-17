　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

三年獲8.6億補助　市議員凌濤重批桃園客運爭議不斷籲桃捷接手

▲市議員凌濤重批桃園客運爭議不斷

▲市議員凌濤重批桃園客運爭議不斷，籲桃捷接手市區公車改善運輸品質。(圖／市議會國民黨團提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員凌濤17日於市議會市政總質詢指出，桃園客運近年爭議不斷，過去三年共獲市府補助8.6億元，卻未見改善服務品質，建議由桃園捷運公司成立市區公車部門，接手營運以提升市民交通品質。

凌濤強調，桃園客運的營運問題已經成為桃園市民的痛，今年10月司機與學生的衝突事件更引發安全疑慮，嚴重影響交通安全品質，此並非單一事件，而是出現很多爭議，讓市民對公共運輸出現陰影。他直指，桃客問題甚至成為部分市民不願留在桃園的理由。

凌濤並質疑市府長期補助卻未見改善，但評鑑卻未反映實際狀況，今年評等甚至大幅上升，質疑評鑑機制形同「護航」。他痛批：「桃客是不是大到不能倒？」並提出具體方案：由桃捷公司成立市區客運部門，逐步接手桃客路線，以專業營運團隊強化服務。

凌濤表示，桃捷未來新增站點腹地充足，可同步建置客運設施，並在捷運尚未全線通車前先健全公車路網，培養通勤習慣，真正解決市民交通痛點。

對此，交通局長張新福回應，桃客評鑑屬於中下成績，評鑑項目每年調整，桃客的確不符市民期待，將嚴格要求，若營運不佳，將不惜裁撤路權。桃捷公司總經理莊英震則表示，桃捷具備軌道營運經驗，若市府政策要求擴編經營公車，將全力配合，只要路線、場站、車輛與司機人力四大條件到位，即可推動營運。

據了解，1903年成立的桃園客運，公司總部位於桃園市桃園區，為桃園市的地方客運公司，主要以桃園車站以及中壢車站為中心，經營桃園市的市區公車路線，其中部分路線亦服務至新北市及新竹縣。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
445 1 5968 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／《英雄聯盟》T1宣布冠軍射手Gumayusi離隊
總價598→628萬！　凶宅開賣4個月突加價
中共軍艦驚現王世堅金句！2千官兵排字「從從容容」
TWICE將來台「高雄全市應援」！7地標看燈光文字秀
月花百萬養「啥都不會」3元老？他酸館長：得罪人都李慶元處理
黃明志捲命案「工作被砍光」！失業慘況曝
飛車搶劫糗了！反遭金髮妹「抓狂死命拽下車」　狼狽畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

仁愛鄉精英牙醫醫療站啟用！就診省1小時車程...12／2起可預約

新北萬里區核子事故防災演練　強化社區動員與防護能量

跑出永續！新北龜山國小翡翠水庫路跑　師生齊心守護家鄉水源

三年獲8.6億補助　市議員凌濤重批桃園客運爭議不斷籲桃捷接手

南門市場災損區域啟動拆除！周邊實施交管...非火損攤商正常營業

第2屆觀光亮點獎32得主曝　清境農場獲最佳人氣獎暨國旅創新獎

鼓勵學子勇敢追夢　台東邀紅襪小聯盟教練蘇柏豪分享國際經驗

運彩公會捐贈225萬　助台中向上國中發展基層體育

市長視察土城員和人本通行改善工程進度　預計年底完工

外交部雲嘉南辦事處推快閃抽獎　送出國來回機票吸引旅展人潮

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

轎車衝撞「待轉區」！7機車如保齡球慘被撞飛...8傷送醫

81歲母遭預拌車輾斃　女兒回頭目睹情緒潰堤

(無壓標題)3秒掃倒8車畫面曝！高雄男暴衝「保齡球」撞9傷

日本鹿兒島櫻島火山「連續噴發」！噴煙衝飛4400公尺

仁愛鄉精英牙醫醫療站啟用！就診省1小時車程...12／2起可預約

新北萬里區核子事故防災演練　強化社區動員與防護能量

跑出永續！新北龜山國小翡翠水庫路跑　師生齊心守護家鄉水源

三年獲8.6億補助　市議員凌濤重批桃園客運爭議不斷籲桃捷接手

南門市場災損區域啟動拆除！周邊實施交管...非火損攤商正常營業

第2屆觀光亮點獎32得主曝　清境農場獲最佳人氣獎暨國旅創新獎

鼓勵學子勇敢追夢　台東邀紅襪小聯盟教練蘇柏豪分享國際經驗

運彩公會捐贈225萬　助台中向上國中發展基層體育

市長視察土城員和人本通行改善工程進度　預計年底完工

外交部雲嘉南辦事處推快閃抽獎　送出國來回機票吸引旅展人潮

快訊/《英雄聯盟》T1宣布冠軍射手Gumayusi離隊

林哲熹《驅魔男神》恥力全開！ 「手拿透抽」尬寶萊塢舞　雷嘉汭美成印度公主

館長被爆「便當用料高級」業績飆3倍！Cheap認證真的頂　但1缺點很鳥

快訊／汐止、南港塞爆！駕駛「困停車場2小時」：從沒遇過這種狀況

《歌劇魅影》第五度登台！40週年版「連開64場」　打破百老匯全本紀錄

中共軍艦驚現王世堅金句！2千官兵排字「從從容容」震撼曝光

仁愛鄉精英牙醫醫療站啟用！就診省1小時車程...12／2起可預約

4千雙名牌鞋助弱勢更生人走正路　朱學恒表現良好將出獄領不到

國中軟聯向上國中隊史首冠　田沅羲MVP個人獎出爐

TWICE將來台「高雄全市應援」！7地標看燈光文字秀　還有主題號誌

【猜模型價格】聽到價格後的姐姐情緒就像坐雲霄飛車XD

地方熱門新聞

陳其邁餵安芝儇鹹酥雞　伸一半自己吃掉

桃園南門市場大火　災損區域拆除

即／國道車禍　鬼切撞上2人送醫

桃園新住民暨多元文化故鄉季　打造世界桃園

安平觀音亭捐高壓空氣壓縮機！南消六大隊受惠

媽祖遶境進下營！消防隊進駐廟口宣導防火爆竹安全成焦點

凌濤重批桃園客運爭議不斷　籲桃捷接手

敏盛醫療體系50週年　響應ESG淨灘護海洋

南消七大跨機關實兵演練三層防護啟動降風險

桃園市好人好事代表　「八德獎」表揚　

南門市場災損區啟動拆除　非火損攤商正常營業

東益成商號67週年慶推出大埔城故事館邀民懷舊

醫美安全再升級！王正坤醫師：預防臉部血管栓塞是臨床第一課

草屯鎮奪南投第73屆運動會總錦標

更多熱門

相關新聞

前司機痛毆學生　桃園客運再發四點聲明

前司機痛毆學生　桃園客運再發四點聲明

針對劉姓前司機毆打學生等不當之舉措，桃園客運2日提出四點聲明，包括迅速開除劉姓前駕駛；向受害學生慰問和道歉且不推諉應盡法律問題；至於回聘劉姓駕駛問題則是給予該員改過自新機會，未料劉員不思改過反而對學生施以暴行，此舉令人深感痛心；最後則是向社會大眾及師生道歉，並將加強員工法治及情緒管理訓練。

高中生遭司機爆打滿臉血！家長曝出現睡眠障礙

高中生遭司機爆打滿臉血！家長曝出現睡眠障礙

「你這輩子就這樣」網紅：對中年人最傷

「你這輩子就這樣」網紅：對中年人最傷

當地人打臉桃園客運：10年前被載就罵不停

當地人打臉桃園客運：10年前被載就罵不停

被司機毆打「桃園高中生」是資優班　家長列7點還原現場

被司機毆打「桃園高中生」是資優班　家長列7點還原現場

關鍵字：

凌濤市政總質詢桃園客運桃捷接手市區公車

讀者迴響

熱門新聞

快訊／血液腫瘤權威陳耀昌病逝　享壽76歲

來自台灣！網美吃霸王餐　想肉償抵餐費

冷空氣5支觸鬚　北台濕凍15℃最冷時刻曝

被逼睡館嫂？疑小瑋本人現身「當時我蠢、怕館長」

保住招牌！大氣系學長霸氣喊「雞排你發，錢我出」

朱孝天遭除名F4「台上哽咽淚崩」！激動拿毛巾掩面

大師兄對決館長「過1天風向變了！」　PTT揭敗筆

館長直播曝大師兄借錢「對話截圖」

ATM明天可領普發1萬　小心「4種狀況」恐領失敗

快訊／北北基大雨特報！下到深夜　防瞬間雨勢

宣布發400份雞排　台大電機系學長：捍衛母校

即／毒蛋流向35家下游名單曝　4.8星鴨肉羹也中了

欠繳多年管理費！男討電梯磁卡被拒怒告管委會

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

快訊／花1400元買大樂透爽抱6.92億　台彩曝「電選包牌」特殊買法

更多

最夯影音

更多
台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」
到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面