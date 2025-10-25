桃園客運被打臉！　當地人挖「司機黑歷史」：10年前被載就罵不停

記者葉國吏／綜合報導

桃園客運劉姓司機毆打高中生引起社會撻伐，桃園客運火速解雇司機，同時聲稱劉姓司機從2023年才開始任職。不過有網友起底劉姓司機黑歷史，發現劉姓司機疑似十多年前就在桃園客運工作。

▲桃園學生疑似投幣不足惹怒司機，雙方在街頭爆發衝突。（圖／翻攝自Threads）

事件原本被認為是學生言語嘲諷導致司機失控動手，但公車內部影片曝光後，真相逐漸浮出水面。畫面顯示，劉姓司機不僅主動刁難學生，還無憑無據指責對方少投幣，並在行車過程中用粗口辱罵，甚至稱學生是「低能兒」。另一名高中生目睹此情形，忍不住下車時出言回嗆，卻遭司機追打，引發社會譁然。

桃園客運隨後召開會議，宣布開除劉姓司機，並表示他自2023年入職以來，因過站不停被投訴過兩次。然而，網友卻在Threads上指控此說法不實，並分享自身經驗，指出劉姓司機早在十多年前就曾開學生專車，且當時便已出現罵人行為。有民眾表示，他因邊開車邊滑手機出過事故，甚至還因違規上新聞，質疑桃園客運隱瞞真相。

▲公車司機黑歷史背起底。（圖／翻攝Threads）

此外，網友還爆出劉姓司機疑似有撞傷行人、竊盜等不良紀錄，怒批桃園客運不僅護短，還企圖淡化重大爭議。對於公司聲稱司機僅短暫任職的說法，網友紛紛斥責：「根本是謊話連篇！」