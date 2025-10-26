　
社會 社會焦點 保障人權

「你這輩子就這樣了」司機秒炸　網紅：對中年人最殺傷力的一句話

▲桃園客運劉姓司機22日載運學生途中，質疑學生有逃票嫌疑，一名男學生下車前為同學出聲，回頭向司機反嗆。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園客運劉姓司機質疑學生逃票，一名男學生下車前為同學出聲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者董美琪／綜合報導

桃園客運一名劉姓司機與學生發生爭執，當時另一名黃姓學生上前聲援，離開時對劉男說，「連錢都不會算，這輩子就這樣了。」這句話似乎戳中司機的痛處，劉男憤而追下車，揮拳重擊黃生，導致對方鼻樑骨折，引發關注。網紅「鬼才阿水 Awater」25日表示，那句「你這輩子就這樣了」或許是對中年人最具殺傷力的一句話，因為它直指許多人最深的無力與焦慮。

阿水在臉書文中寫道，進入中年後，人們最擔憂的不再是理想與未來，而是「能否撐起這個家、能否在事業上有所突破」。許多人即使身體疲憊、內心焦慮，仍咬牙工作，因為背後有責任、有家庭、有孩子。

他感嘆，許多中年人也曾嘗試學新東西、抓住機會，卻發現「體力與心力不如從前」；想要拚搏，卻難以跨越階級鴻溝。即便如此，「我們並不代表就妥協了、真的就這樣了」。

阿水坦言，自己厭惡那個對年輕人揮拳的中年司機，但聽到那句「你這輩子就這樣了」，仍難掩心中震盪。「那句話像顆石頭丟進心裡的湖，掀起一圈又一圈漣漪。」他指出，年齡或許會磨去人的稜角，讓人最終成為那個為了生活、為了家庭、為了小孩而努力撐下去的「平凡人」。

「你這輩子就這樣了。」 這句話大概是對「中年人」最極具殺傷力的一句話，到了這個年紀，擔憂的是自己能否撐起這個家，能否在事業上還有所突破，在經濟上所有餘裕，身體是否健康，而那份對自己對家人的責任感，則是讓這個群體即使身體有所不適，內心備感疲...

鬼才阿水Awater 發佈於 2025年10月25日 星期六
10/24 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

當地人打臉桃園客運：10年前被載就罵不停

當地人打臉桃園客運：10年前被載就罵不停

桃園客運劉姓司機毆打高中生引起社會撻伐，桃園客運火速解雇司機，同時聲稱劉姓司機從2023年才開始任職。不過有網友起底劉姓司機黑歷史，發現劉姓司機疑似十多年前就在桃園客運工作。

被司機毆打「桃園高中生」是資優班　家長列7點還原現場

被司機毆打「桃園高中生」是資優班　家長列7點還原現場

桃客司機打斷高中生鼻樑！公司神隱2天道歉了

桃客司機打斷高中生鼻樑！公司神隱2天道歉了

快訊／桃園客運司機打斷學生鼻樑　2萬交保

快訊／桃園客運司機打斷學生鼻樑　2萬交保

被桃園客運司機狂毆！學生請假靜養中

被桃園客運司機狂毆！學生請假靜養中

