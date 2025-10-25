　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

被司機毆打「桃園高中生」是資優班　家長列7點還原現場

記者葉國吏／綜合報導　

桃園客運司機劉姓男子對黃姓高中生施暴，引發社會關注。一名同車學生的家長在Threads列出7點還原事發真相，表示被毆打的學生是資優生，同時呼籲外界不要因網路影片片段而誤解。

▲桃園客運劉姓司機22日載運學生途中，質疑學生有逃票嫌疑，一名男學生下車前為同學出聲，回頭向司機反嗆。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園客運劉姓司機22日載運學生途中，質疑學生有逃票嫌疑，一名男學生下車前為同學出聲，回頭向司機反嗆。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

該名家長透露，當天搭乘公車的學生是某高中數資班的孩子。事件起因於一名學生（以下稱學生A）被司機懷疑少投車資，學生A主動下車尋求教導主任協助。隨後，另一名學生（學生B）上車並向司機澄清學生A已投足18元，但司機仍不依不饒，不斷念叨學生A的問題。當黃姓學生上車後，因不滿司機持續批評已下車的學生，便出言反擊；司機在駛離站台後仍與黃姓學生爭論，直到黃姓學生下車，司機竟追下車並動手毆打。

▲▼家長貼文還原事件發生過程。（圖／翻攝Threads）

▲家長貼文還原事件發生過程。（圖／翻攝Threads）

家長並提供學校給家長的信函。信中提到，受害學生的班級已接受輔導，而學校也要求桃園客運公司應正視此事件，避免再度發生類似問題。信中澄清，網路上傳言學生搭霸王車並不屬事實，涉事學生皆依規定投足車資。校方呼籲家長在這段期間多陪伴孩子，幫助孩子度過困難。

10/23 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

桃客司機打斷高中生鼻樑！公司神隱2天道歉了

桃客司機打斷高中生鼻樑！公司神隱2天道歉了

桃園客運司機毆打學生事件持續延燒，劉姓司機因質疑學生投幣金額不足，遭另一名黃姓學生出言反嗆後失控動粗，竟在街頭揮拳痛毆對方，導致黃生鼻樑骨折、滿臉鮮血。事件曝光後引發輿論譁然，桃園客運一度挨批態度消極。對此，桃客今（24日）也發聲致歉了。

快訊／桃園客運司機打斷學生鼻樑　2萬交保

快訊／桃園客運司機打斷學生鼻樑　2萬交保

被桃園客運司機狂毆！學生請假靜養中

被桃園客運司機狂毆！學生請假靜養中

桃客「劉姓司機」曾罵乘客犯賤　法官判無罪

桃客「劉姓司機」曾罵乘客犯賤　法官判無罪

遭司機追打　學生姑姑點名詹江村道歉

遭司機追打　學生姑姑點名詹江村道歉

桃園客運

