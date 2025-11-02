前司機痛毆學生　桃園客運再發四點聲明：道歉、負起法律責任

▲ 桃園客運劉姓前駕駛在車上對學生乘客言語不當。（圖／資料照片）

記者楊熾興／桃園報導

針對劉姓前司機毆打學生等不當之舉措，桃園客運2日提出四點聲明，包括迅速開除劉姓前駕駛；向受害學生慰問和道歉且不推諉應盡法律問題；至於回聘劉姓駕駛問題則是給予該員改過自新機會，未料劉員不思改過反而對學生施以暴行，此舉令人深感痛心；最後則是向社會大眾及師生道歉，並將加強員工法治及情緒管理訓練。

▲ 劉姓前駕駛更下車毆打學生。（圖／資料照片）

桃園客運聲明如下：

一﹑本公司劉姓前駕駛員於10月22日下課時段駕駛EAL-0576號車輛執行學生專車勤務時，與欲搭車之學生發生驗票爭議且與學生互動過程中出現言語及處理方式不當之舉措。本公司除當日晚間即由副總經理率領一級主管們前往醫院探望受傷學生外，翌日一早即25日便召開人事評議會議，開除該劉姓前駕駛員，開除命令當日生效。

二﹑案發迄今，本公司除積極配合檢警調查，且持續與學校及事件相關學生接洽，以了解當日完整事發情況，並於日前退還該投幣學生當日給付之車資，該學生也已接受退款及本公司道歉，而對於當日受傷之學生，本公司應盡之法律責任也絕不藉詞推諉。

三﹑另有民眾質疑劉姓前駕駛員2020年自本公司離職後，本公司於2023年仍回聘該劉姓前駕駛員乙事，乃因劉姓前駕駛員雖曾犯錯，但其表示已痛改前非並願意配合公司管理規定，給予乘車民眾良好的服務品質云云，本公司基於信任原則，不因劉姓前駕駛員前曾犯錯即全面否定劉姓前駕駛員之人格，從而願意給予劉姓駕駛員改過自新之機會，讓其再次回本公司任職。詎劉姓前駕駛員不思改過﹑依然故我，導致此次事件之發生，甚至遭桃園地方檢察署檢察官提起公訴並求處重刑，本公司對劉姓前駕駛員罔顧公司工作守則及教育訓練之內容，甚至因個人情緒問題即對學生施以暴行等舉措，深感痛心。

四﹑此次劉姓前駕駛員因個人情緒問題所引發之不當行為導致社會關注，並連續數日佔據媒體版面，造成社會大眾及相關當事人之困擾，本公司除向社會大眾及受影響之師生表達誠摯歉意外，並已安排公司人員自今年11月1日起陸續接受「法治教育及情緒管理」等相關課程，期能提升服務品質及人員與乘客間之應對能力，避免類似相關情事再次發生。