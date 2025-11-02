　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

前司機痛毆學生　桃園客運再發四點聲明：道歉、負起法律責任

▲▼ 桃園客運劉姓前駕駛在車上對學生乘客言語不當。（圖／資料照片）

▲ 桃園客運劉姓前駕駛在車上對學生乘客言語不當。（圖／資料照片）

記者楊熾興／桃園報導

針對劉姓前司機毆打學生等不當之舉措，桃園客運2日提出四點聲明，包括迅速開除劉姓前駕駛；向受害學生慰問和道歉且不推諉應盡法律問題；至於回聘劉姓駕駛問題則是給予該員改過自新機會，未料劉員不思改過反而對學生施以暴行，此舉令人深感痛心；最後則是向社會大眾及師生道歉，並將加強員工法治及情緒管理訓練。

▲劉姓前駕駛更下車毆打學生。（圖／資料照片）

▲ 劉姓前駕駛更下車毆打學生。（圖／資料照片）

桃園客運聲明如下：

一﹑本公司劉姓前駕駛員於10月22日下課時段駕駛EAL-0576號車輛執行學生專車勤務時，與欲搭車之學生發生驗票爭議且與學生互動過程中出現言語及處理方式不當之舉措。本公司除當日晚間即由副總經理率領一級主管們前往醫院探望受傷學生外，翌日一早即25日便召開人事評議會議，開除該劉姓前駕駛員，開除命令當日生效。

二﹑案發迄今，本公司除積極配合檢警調查，且持續與學校及事件相關學生接洽，以了解當日完整事發情況，並於日前退還該投幣學生當日給付之車資，該學生也已接受退款及本公司道歉，而對於當日受傷之學生，本公司應盡之法律責任也絕不藉詞推諉。

三﹑另有民眾質疑劉姓前駕駛員2020年自本公司離職後，本公司於2023年仍回聘該劉姓前駕駛員乙事，乃因劉姓前駕駛員雖曾犯錯，但其表示已痛改前非並願意配合公司管理規定，給予乘車民眾良好的服務品質云云，本公司基於信任原則，不因劉姓前駕駛員前曾犯錯即全面否定劉姓前駕駛員之人格，從而願意給予劉姓駕駛員改過自新之機會，讓其再次回本公司任職。詎劉姓前駕駛員不思改過﹑依然故我，導致此次事件之發生，甚至遭桃園地方檢察署檢察官提起公訴並求處重刑，本公司對劉姓前駕駛員罔顧公司工作守則及教育訓練之內容，甚至因個人情緒問題即對學生施以暴行等舉措，深感痛心。

四﹑此次劉姓前駕駛員因個人情緒問題所引發之不當行為導致社會關注，並連續數日佔據媒體版面，造成社會大眾及相關當事人之困擾，本公司除向社會大眾及受影響之師生表達誠摯歉意外，並已安排公司人員自今年11月1日起陸續接受「法治教育及情緒管理」等相關課程，期能提升服務品質及人員與乘客間之應對能力，避免類似相關情事再次發生。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 5 4303 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
明後天「3地防大雨」　未來一周還有熱帶系統發展
護理女神浴缸亡！黃明志認「共度一夜」...現場驚見壯陽藥、毒
直擊／小S也來看GD！李洙赫連兩天入場大巨蛋
台大女學霸「早餐少1樣」狂甩7公斤！　醫：不是靠意志力硬撐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

前司機痛毆學生　桃園客運再發四點聲明：道歉、負起法律責任

「幫你追回款項」黑心女介紹「叔叔」　癡情男二度遭詐12萬

租約到期不搬還欠房租　花蓮無業女「心情不好」燒床墊險釀災

狠男押人打3針海洛因棄屍核二廠！一審判無期　3共犯1人暴斃

高雄十大傳說「陳財佑」現身！抓漏宣傳太紅　手機仍保留那張照

用LINE徵才誘騙少女6度性交易　馬伕上次緩起訴這回栽了

撞擊畫面曝光！新竹老夫妻過馬路　遭酒駕特斯拉撞飛雙亡

海軍上尉帶手機進軍艦戰情室　被記大過求翻案遭駁回

蘆洲警誘捕詐團取簿手　再逮「第二層」上游…意外查獲大麻

新竹特斯拉女酒駕！老夫妻違規過馬路遭撞飛　重傷送醫雙亡

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

前司機痛毆學生　桃園客運再發四點聲明：道歉、負起法律責任

「幫你追回款項」黑心女介紹「叔叔」　癡情男二度遭詐12萬

租約到期不搬還欠房租　花蓮無業女「心情不好」燒床墊險釀災

狠男押人打3針海洛因棄屍核二廠！一審判無期　3共犯1人暴斃

高雄十大傳說「陳財佑」現身！抓漏宣傳太紅　手機仍保留那張照

用LINE徵才誘騙少女6度性交易　馬伕上次緩起訴這回栽了

撞擊畫面曝光！新竹老夫妻過馬路　遭酒駕特斯拉撞飛雙亡

海軍上尉帶手機進軍艦戰情室　被記大過求翻案遭駁回

蘆洲警誘捕詐團取簿手　再逮「第二層」上游…意外查獲大麻

新竹特斯拉女酒駕！老夫妻違規過馬路遭撞飛　重傷送醫雙亡

花蓮蝴蝶谷新飯店搶先看！住溫泉客房賞蝶、看綠意　還有宵夜

板橋慈惠宮、白沙屯拱天宮百年會香　侯友宜祈佑市民安居樂業

候鳥抵台第1站！新北貢寮田寮洋生態旅行　探訪368種鳥類秘境

雨還會繼續下！全台一週天氣懶人包一次看　預計放晴時間軸曝

美連鎖甜甜圈店陷入財務危機！負債4.3億「聲請破產保護」

夫妻年收80萬「養4個小孩錯了嗎？」　大二兒一番話...母心碎了

快訊／超強！內馬9.9秒致勝拋投　特攻開季5戰狂拿4勝

護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品

快訊／無預警闖豬場消毒遭轟　中市府：動保員「誤解指令」將懲處

直擊／小S也來看GD！李洙赫續兩天入場大巨蛋　一現身3樓暴動狂拍

【抓詐變幫詐】調查官淪詐團取簿手！ 賺4900貼補家用...遭停職當客服

社會熱門新聞

快訊／新竹特斯拉撞上2行人　命危搶救中

即／連鎖旅館台中店傳房客陳屍

即／嘉縣中埔鄉女駕駛自撞車禍！2歲女童亡

撞擊畫面曝！新竹老夫妻遭酒駕特斯拉撞飛雙亡

25歲女欠債遭拘禁+鬼剃頭！警攻堅主嫌嚇到腿軟

台中汽機車路口相撞　女保全右腳變形送醫不治

高雄十大傳說「陳財佑」　本尊現況曝

約會遭性侵2次求償20萬敗訴　1句話露餡

獨／北投驚傳意外！2工人清洗溫泉池命危

淡水BMW車禍波及機車　女騎士無呼吸心跳

台中加拿大女遊客遭左轉車撞飛！驚悚影片曝

外國人二度大鬧西門町理髮店　被警帶回

北投2工人清洗溫泉蓄水池昏厥　送醫雙雙不治

鳳梨座車遭開12槍！檢又查出2主謀

更多熱門

相關新聞

貨櫃車司機身體不適連撞6車　撞到變電箱才停

貨櫃車司機身體不適連撞6車　撞到變電箱才停

59歲余姓男子駕駛貨櫃車因身體不適，導致車輛失控連撞5部車輛及1部警用巡邏車、變電箱後停止，所幸除余男送醫救治外，其餘事故當事人均無受傷，經檢測酒測值均為0，詳細事故發生原因警方調查釐清中。

高中生遭司機爆打滿臉血！家長曝出現睡眠障礙

高中生遭司機爆打滿臉血！家長曝出現睡眠障礙

身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車

身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車

當年跟公車司機吵「多剪半格」　一票秒懂

當年跟公車司機吵「多剪半格」　一票秒懂

「你這輩子就這樣」網紅：對中年人最傷

「你這輩子就這樣」網紅：對中年人最傷

關鍵字：

桃園客運司機不當行為四點聲明　

讀者迴響

熱門新聞

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

快訊／E級護理女神猝死！　驚傳黃明志在場涉毒被逮

快訊／道奇世界大賽二連霸

「護理師女神」謝侑芯飯店浴缸昏迷！黃明志CPR搶救不治

CNN揭台灣宴請美官員竟「無1人出席」！　引發外交焦慮

鄭家純親解「月子中心業配」階級內幕！

衛星照曝蘇丹慘況！叛軍屠殺　活人所剩無幾

「華城殺人魔」李春才姦殺14人性侵30人　前妻首現身：為何沒殺我

快訊／新竹特斯拉撞上2行人　命危搶救中

范姜彥豐最新反擊粿粿　律師揭「3人難得共識」

孩子哭范姜卻戴耳機　網挖2年前影片曝真相

范姜彥豐哥哥是牙醫！　兄弟高顏值同框照曝光

快訊／8級強風來了　今雨區擴大

王子粿粿爆不倫代言又掉1個！品牌方宣布「合作關係結束」

范姜彥豐「細到60、37元都記帳」　網傻：荒謬又好笑

更多

最夯影音

更多
粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害
GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面