社會 社會焦點 保障人權

高中生遭司機爆打滿臉血！家長曝「出現睡眠障礙」　心寒無人伸援手

記者閔文昱／綜合報導 

桃園客運日前爆出司機當街痛毆高中生事件，引發全台震驚。18歲黃姓學生疑為同學出氣，下車前對司機嗆聲「你錢都不會算，這輩子就這樣了」，沒想到41歲劉姓司機理智斷線，竟衝下車將學生壓制在地猛打，導致他鼻樑骨折、滿臉鮮血。學生家長27日透露，孩子因遭暴打後出現睡眠障礙，半夜驚醒哭泣，「想到被司機按在地上捶打的畫面，媽媽的心都碎了」。

事發於22日下午4時許，當時劉姓司機駕駛學生專車，懷疑有人投幣不足，持續碎念，黃姓學生為同學辯護時發生口角。司機一路飆罵不止，學生下車前回嘴一句「你這輩子就這樣了」，讓司機暴怒追下車揮拳，當街痛毆學生數十秒，現場多名學生目擊卻無人上前制止。事發畫面曝光後掀起社會撻伐，桃客公司已於隔日火速開除涉事司機。

▲桃園客運司機狂毆高中生，客運內監視器畫面曝光。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園客運劉姓司機22日載運學生途中，質疑學生有逃票嫌疑，一名男學生下車前為同學出聲，回頭向司機反嗆。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

事件延燒多日，黃姓學生的父母27日在Threads發文指出，孩子除顏面受傷外，這兩日更出現睡眠障礙，「想到被司機按在地上捶打的畫面，媽媽的心都碎了」。他們批評，多數媒體未與家屬對話就搶先報導，甚至張貼孩子未打馬賽克、滿臉是血的照片，讓家屬難以接受。

家長感謝立委萬美玲服務處在事發當晚即協助安撫情緒，並提供醫療、法律、心理等資源協助，強調對方始終以保護孩子為優先、未趁機發言。他們表示，監視器畫面已還原真相，希望外界讓事件告一段落，「孩子還在成長學習，家庭教育本著良善，也希望社會能多點正向風氣」。

學生家屬最後呼籲，桃園客運應深切反省並道歉，「司機惡劣行為並非首次發生」，公共交通安全攸關全民，希望業者徹底檢討、避免悲劇重演。家屬強調將全案交由法律處理，懇請社會給予空間，不再打擾孩子平靜生活。

女臉麻牙齦痛...看錯科2次　耳鼻喉醫一查竟是乳癌！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

南女高三蔡宜恩「按讚」圓夢旅程

南女高三蔡宜恩「按讚」圓夢旅程

中信盃黑豹旗27日女子組賽事，台南女中迎來隊史首戰，高三學姊蔡宜恩也完成她人生第一次、同時是最後一次的黑豹旗出賽。她此戰擔任第一棒、鎮守游擊守備，第一打席遭三振，第二打席擊出三壘滾地球。

高中生被車濺濕　「滿級分嗆聲文」真的釣出車主

高中生被車濺濕　「滿級分嗆聲文」真的釣出車主

日本女高中生湧入！霞海城隍廟飄香　網笑「開始接海外業務了」

日本女高中生湧入！霞海城隍廟飄香　網笑「開始接海外業務了」

「你這輩子就這樣」網紅：對中年人最傷

「你這輩子就這樣」網紅：對中年人最傷

當地人打臉桃園客運：10年前被載就罵不停

當地人打臉桃園客運：10年前被載就罵不停

