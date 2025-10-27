高中生遭司機爆打滿臉血！家長曝「出現睡眠障礙」　心寒無人伸援手

記者閔文昱／綜合報導

桃園客運日前爆出司機當街痛毆高中生事件，引發全台震驚。18歲黃姓學生疑為同學出氣，下車前對司機嗆聲「你錢都不會算，這輩子就這樣了」，沒想到41歲劉姓司機理智斷線，竟衝下車將學生壓制在地猛打，導致他鼻樑骨折、滿臉鮮血。學生家長27日透露，孩子因遭暴打後出現睡眠障礙，半夜驚醒哭泣，「想到被司機按在地上捶打的畫面，媽媽的心都碎了」。

事發於22日下午4時許，當時劉姓司機駕駛學生專車，懷疑有人投幣不足，持續碎念，黃姓學生為同學辯護時發生口角。司機一路飆罵不止，學生下車前回嘴一句「你這輩子就這樣了」，讓司機暴怒追下車揮拳，當街痛毆學生數十秒，現場多名學生目擊卻無人上前制止。事發畫面曝光後掀起社會撻伐，桃客公司已於隔日火速開除涉事司機。

▲桃園客運劉姓司機22日載運學生途中，質疑學生有逃票嫌疑，一名男學生下車前為同學出聲，回頭向司機反嗆。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

事件延燒多日，黃姓學生的父母27日在Threads發文指出，孩子除顏面受傷外，這兩日更出現睡眠障礙，「想到被司機按在地上捶打的畫面，媽媽的心都碎了」。他們批評，多數媒體未與家屬對話就搶先報導，甚至張貼孩子未打馬賽克、滿臉是血的照片，讓家屬難以接受。

家長感謝立委萬美玲服務處在事發當晚即協助安撫情緒，並提供醫療、法律、心理等資源協助，強調對方始終以保護孩子為優先、未趁機發言。他們表示，監視器畫面已還原真相，希望外界讓事件告一段落，「孩子還在成長學習，家庭教育本著良善，也希望社會能多點正向風氣」。

學生家屬最後呼籲，桃園客運應深切反省並道歉，「司機惡劣行為並非首次發生」，公共交通安全攸關全民，希望業者徹底檢討、避免悲劇重演。家屬強調將全案交由法律處理，懇請社會給予空間，不再打擾孩子平靜生活。