快訊／衝待轉區釀1死8傷！73歲翁過失致死遭移送　30萬交保

記者吳奕靖、賴文萱／高雄報導

高雄73歲陳姓男子16日開車行經楠梓國小後門路段時，先是衝撞一輛紅色機車後，失控又撞向待轉區的8台機車，共釀1死8傷慘劇。陳男今（17）日遭警方依過失致死及過失傷害移送檢方，訊後諭知30萬交保。

▲白色轎車撞向待轉區的8部機車，造成1人送醫不治 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方調查，73歲陳男16日傍晚5點行經楠梓新橋要右轉，先擦撞1部機車後，再撞擊待轉格內8台機車，除汽車駕駛外9名傷者（含乘客一人）分別送醫，陳姓駕駛經酒測，未有飲酒情事。其中一名林姓傷者傳出不幸傷重宣告不治。詳細肇事原因，仍有待後續釐清。

▲▼肇事駕駛2年5違規，還曾因違停害死人。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解，陳男過去是計程車司機，而這也並非是陳男第一次惹出人命，早在2019年，他就曾違停，害機車騎士撞上死亡，在駕駛計程車時，曾在2023年9月曾闖紅燈、2023年10月不依號誌行駛，以及2024年連續路段沒打方向燈，遭開罰共4件。另外，2024年10月開著自家車也因未停讓行人遭罰。

▲▼撞翻待轉區釀1死8傷，高雄73歲翁遭過失致死移送 。（圖／記者吳世龍翻攝）

今（17）日9時許肇事陳男在完成相關調查詢問筆錄，遭警方依過失致死及過失傷害移送，過程中，面對現場媒體追問「知道撞死人了嗎？」、「有要道歉嗎？」陳男頭戴安全帽，全程低頭沈默不回應，被帶上警車移送地檢署，後續裁定30萬交保。