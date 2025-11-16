女騎士未禮讓行人挨罰1200元　影像差25分鐘「截圖模糊」逆轉免罰

▲女騎士未禮讓行人挨罰，提行政訴訟逆轉。（示意圖／ETtoday資料照，非本案事發路口。）

記者劉人豪／台北報導

女騎士路燈右轉時，被警認為未禮讓行人開罰1200元記違規點數3點，女騎士不服提行政訴訟，台北高等行政法院認為警方的密錄器影像跟路口監視器影像，時間相差約25分鐘，且截圖模糊也難以確認違規的是該名女騎士，判決原處分撤銷。

根據判決，吳姓女子2025年4月13日騎車行經台北市某路口，警認為「駕駛汽車行近行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」當場舉發，裁罰1200元記違規點數3點，並應參加道路交通安全講習。吳女不服提起行政訴訟。

吳女指出，依監視器畫面截圖，警騎乘機車在後距離甚遠，如何親眼目睹。警當場告以全程有錄影，但又稱沒有啟用密錄器，攔停後密錄器影像僅有前半段，沒有後半段。另外路口監視器時間與警密錄器時間相差25分鐘，證據同一性亦有疑問，且部分圖片僅見畫面邊角處疑似機車一部分，也無法呈現機車、行人、雙方間相對位置，影像構圖模糊且缺乏時間順序連貫性，被攔停當下稱「不好意思我沒留意到」等，是對警單方指證困惑性、禮貌性回應，非對違規事實的承認。

交通裁決所則稱，依警職務報告、路口監視器影像，機車行經違規路口，距離行人不到3個枕木紋寬度，車輛前緣便已侵入行人穿越道，違規事實明確，當場攔停舉發。

法院認為，為何號誌轉為綠燈時，行人即已走到較接近吳女位置，警稱因為這個行人之前還有幾個行人在走，法院認為此說法與常情不符，難認可採。另外路口監視器影像畫面時間為17時34分許，而警攔查後密錄器影像時間為17時59分許，時間相距約25分鐘，勘驗後機車僅出現於畫面右上方遠處，無從確認該機車即為吳女機車。

法院指出，吳女詢問警有關駕車禮讓行人規定其稱「不好意思、我沒有留意到」，是否即認其有違規情節有疑義。無法認定吳女有未禮讓行人之違規，判決原處分撤銷。