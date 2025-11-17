詐騙網頁仿監理站官網竊個資！　游淑慧嘆：我那小小多詐騙的國家

▲國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨台北市議員游淑慧16日透露，收到一封mail，以假亂真到她進入連結查詢有無罰單，網頁確實跟監理服務有九成像，通知是違停事件，但自己沒有車，何來違停？最後發現通知郵件和網頁連結都是詐騙。她提醒，真正監理站網頁會提醒，交通違規不會以電子郵件通知未繳，而且政府網址會有「gov」，收到繳費訊息記得「停、看、查」，我那小小多詐騙的國家，政府除了提醒外，能不能舉國之力、全力打詐？

游淑慧16日貼出多張截圖指出，以假亂真的詐騙郵件，連公務員出身的自己都難辨，要不是自己沒有車就上當了，有疑慮打165反詐專線，連結網頁不要隨便登錄個資，認清兩字「gov.tw」。

游淑慧指出，剛剛自己收到這封mail，以假亂真到她直接用mail下方連結去查詢自己有無罰單，打開網頁後，網頁畫面確實也跟監理服務有九成像，再次看郵件內容，通知的是違停事件，但因為自己沒有車，何來的違停？

游淑慧表示，所以自己再次確認此網址，其中mvds確實是交通部監理服務網的縮寫，但沒有政府網頁的「gov」，正版的是「https://www.mvdis.gov.tw/」，於是自己直接改用google去搜尋交通部監理服務網官網，然後登錄查詢，果然通知郵件和網頁連結都是詐騙資訊。

游淑慧表示，連自己都差點被騙，所以提醒大家，或許很多人會覺得只有900元，而且違停多少會發生，所以就不疑有他，但真正的監理站網頁會提醒大家，交通違規不會以電子郵件通知未繳，收到皆為詐騙。

游淑慧強調，總之收到任何要繳費的訊息記得「停、看、查」，先停一下思考一下，看清楚訊息內容，如果有網頁連結要看清楚網址，查一下google關鍵字，看有沒有類似的詐騙已經被揭露過，唉，我那小小多詐騙的國家，政府除了提醒外，能不能舉國之力、全力打詐？

游淑慧今（17日）再發文補充，政府部門的官網都被冒用了，民眾通報後，應該立即就可以確認網站的真假，結果自己昨天利用數發部網路詐騙通報查詢網去通報，從昨天到今天，還在核實中，交通部監理服務網的網頁被偽造盜用，其實5分鐘可以確定的事實。

游淑慧指出，不過自己懷疑有多少人知道這一個通報網站？還是提供大家數發部這個管道，遇到可疑的網頁可以去這一個網站查詢或通報，數發部網路詐騙通報查詢網 https://fraudbuster.digiat.org.tw/accessibility/index。

游淑慧直言，但坦白說，使用後應該會發現數發部的這一個網頁，做得非常陽春，自己就挺像詐騙網頁，因為點進去居然都沒有任何官方介紹，而每一篇發布的警訊，都只有個位數或兩位數點閱，政府部門二二六六打詐，詐騙集團風風火火行騙，數發部的經費不是很多？

▼詐騙郵件、網站畫面。（圖／／翻攝自Facebook／游淑慧）