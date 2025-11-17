　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

詐騙網頁仿監理站官網竊個資！　游淑慧嘆：我那小小多詐騙的國家

▲國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨台北市議員游淑慧16日透露，收到一封mail，以假亂真到她進入連結查詢有無罰單，網頁確實跟監理服務有九成像，通知是違停事件，但自己沒有車，何來違停？最後發現通知郵件和網頁連結都是詐騙。她提醒，真正監理站網頁會提醒，交通違規不會以電子郵件通知未繳，而且政府網址會有「gov」，收到繳費訊息記得「停、看、查」，我那小小多詐騙的國家，政府除了提醒外，能不能舉國之力、全力打詐？

游淑慧16日貼出多張截圖指出，以假亂真的詐騙郵件，連公務員出身的自己都難辨，要不是自己沒有車就上當了，有疑慮打165反詐專線，連結網頁不要隨便登錄個資，認清兩字「gov.tw」。

游淑慧指出，剛剛自己收到這封mail，以假亂真到她直接用mail下方連結去查詢自己有無罰單，打開網頁後，網頁畫面確實也跟監理服務有九成像，再次看郵件內容，通知的是違停事件，但因為自己沒有車，何來的違停？

游淑慧表示，所以自己再次確認此網址，其中mvds確實是交通部監理服務網的縮寫，但沒有政府網頁的「gov」，正版的是「https://www.mvdis.gov.tw/」，於是自己直接改用google去搜尋交通部監理服務網官網，然後登錄查詢，果然通知郵件和網頁連結都是詐騙資訊。

游淑慧表示，連自己都差點被騙，所以提醒大家，或許很多人會覺得只有900元，而且違停多少會發生，所以就不疑有他，但真正的監理站網頁會提醒大家，交通違規不會以電子郵件通知未繳，收到皆為詐騙。

游淑慧強調，總之收到任何要繳費的訊息記得「停、看、查」，先停一下思考一下，看清楚訊息內容，如果有網頁連結要看清楚網址，查一下google關鍵字，看有沒有類似的詐騙已經被揭露過，唉，我那小小多詐騙的國家，政府除了提醒外，能不能舉國之力、全力打詐？

游淑慧今（17日）再發文補充，政府部門的官網都被冒用了，民眾通報後，應該立即就可以確認網站的真假，結果自己昨天利用數發部網路詐騙通報查詢網去通報，從昨天到今天，還在核實中，交通部監理服務網的網頁被偽造盜用，其實5分鐘可以確定的事實。

游淑慧指出，不過自己懷疑有多少人知道這一個通報網站？還是提供大家數發部這個管道，遇到可疑的網頁可以去這一個網站查詢或通報，數發部網路詐騙通報查詢網 https://fraudbuster.digiat.org.tw/accessibility/index。

游淑慧直言，但坦白說，使用後應該會發現數發部的這一個網頁，做得非常陽春，自己就挺像詐騙網頁，因為點進去居然都沒有任何官方介紹，而每一篇發布的警訊，都只有個位數或兩位數點閱，政府部門二二六六打詐，詐騙集團風風火火行騙，數發部的經費不是很多？

▼詐騙郵件、網站畫面。（圖／／翻攝自Facebook／游淑慧）

▲▼詐騙網站畫面。（圖／／翻攝自Facebook／游淑慧）

▲▼詐騙網站畫面。（圖／／翻攝自Facebook／游淑慧）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
445 1 5968 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
午後降雨機率增！　最冷時間曝
快訊／血液腫瘤權威陳耀昌病逝　享壽76歲
快訊／毒蛋管制中竟流入市場！縣府認錯將懲處
神秘阿伯連2次偷塞錢　老闆夫妻嚇爛求停
停售多年！麥當勞「經典品項」回來了　首波12間門市試賣
柯旻豪最慘判7年！吳季穎「第1名」還獲緩刑
快訊／水淹煙波飯店！11泡水車住客怒轟5大失職　將提集體訴訟
快訊／北北基大雨特報！下到深夜　防瞬間雨勢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「豐益」負責人洗產地被起訴　王鴻薇爆仍得標軍方逾9000萬標案

藍委質疑中央跳地方給補助是「替選舉綁樁」　民進黨團：天方夜譚

美駐日大使酸中國戰狼「沒訓練好的狗」　謝長廷：也許會冒犯了狗

快訊／黃國昌曝19日下午與鄭麗文會面　地點尚未確定

台灣民意民調／五成八贊成恢復公投綁大選　民進黨站主流民意對立面

快訊／卓榮泰硬起來：全面迎戰立法院　政院版財劃法本周提出

台灣民意民調／四成挺「停砍公教年金」勝反方　游盈隆：罷免失敗後果

詐騙網頁仿監理站官網竊個資！　游淑慧嘆：我那小小多詐騙的國家

快訊／賴清德回應韓國瑜：砍斷桌腳的是中國　別替侵略者找藉口

快訊／中日局勢升溫　賴清德：籲克制展現大國風範！請中國三思

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

轎車衝撞「待轉區」！7機車如保齡球慘被撞飛...8傷送醫

81歲母遭預拌車輾斃　女兒回頭目睹情緒潰堤

(無壓標題)3秒掃倒8車畫面曝！高雄男暴衝「保齡球」撞9傷

3秒掃倒8車畫面曝！高雄男暴衝「保齡球」撞9傷

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

「豐益」負責人洗產地被起訴　王鴻薇爆仍得標軍方逾9000萬標案

藍委質疑中央跳地方給補助是「替選舉綁樁」　民進黨團：天方夜譚

美駐日大使酸中國戰狼「沒訓練好的狗」　謝長廷：也許會冒犯了狗

快訊／黃國昌曝19日下午與鄭麗文會面　地點尚未確定

台灣民意民調／五成八贊成恢復公投綁大選　民進黨站主流民意對立面

快訊／卓榮泰硬起來：全面迎戰立法院　政院版財劃法本周提出

台灣民意民調／四成挺「停砍公教年金」勝反方　游盈隆：罷免失敗後果

詐騙網頁仿監理站官網竊個資！　游淑慧嘆：我那小小多詐騙的國家

快訊／賴清德回應韓國瑜：砍斷桌腳的是中國　別替侵略者找藉口

快訊／中日局勢升溫　賴清德：籲克制展現大國風範！請中國三思

普發現金台新銀4300台ATM加強調度　推「1萬變2萬」增值

川普發錢卡關！6.2萬關稅紅利「成本恐逾18兆」　還要國會點頭

公園池塘發現男童斷頭　「2天前被電鋸斬首」警追查180公分男

「豐益」負責人洗產地被起訴　王鴻薇爆仍得標軍方逾9000萬標案

台大電機系學長「曬學生證」　宣布發400份雞排：捍衛母校尊嚴

台南市立醫院外展聯合評估啟動　守護0至6歲早療黃金期不漏接

快訊／血液腫瘤權威陳耀昌病逝　享壽76歲

「假大氣系沒發珍奶！」拾汣茶屋要發100杯　時間、地點曝光

保住招牌！大氣系學長霸氣喊「雞排你發，錢我出」　曬學生證作證

永慶加盟四品牌桃園經管會路跑　逾2700人熱血奔馳

【恐怖情汪】貴賓狗聽媽說要去上班 秒暴怒阻止XD

政治熱門新聞

快訊／賴清德回應韓國瑜：砍斷桌腳的是中國　別替侵略者找藉口

快訊／中日局勢升溫　賴清德：籲克制展現大國風範！請中國三思

中國遭國際刑警組織打臉　律師：通緝沈伯洋根本無效

台灣民意民調／四成挺「停砍公教年金」勝反方　游盈隆：罷免失敗後果

民進黨2026初選登記截止　「8人參戰」高雄4搶1、台南妃憲對決

快訊／黃國昌曝19日下午與鄭麗文會面　地點尚未確定

開嗆高市早苗　洪秀柱：台海問題是內政

「請鄰兵以火力掩護我」要沒了？　陸軍：修訂單戰詞以符作戰實需

假低收住豪宅還領百萬！王世堅轟衛福部放水

羅智強嗆「黑熊嚇破膽」哭求保護　沈伯洋：笑死！找你們才危險

AIT隔4天補PO谷立言、鄭麗文見面文　強調以和平方式處理兩岸分歧

快訊／卓榮泰硬起來：全面迎戰立法院　政院版財劃法本周提出

台灣民意民調／五成八贊成恢復公投綁大選　綠站主流民意對立面

賴清德宣布：衛福部成立「兒童及家庭署」　守護兒童身心健康

更多熱門

相關新聞

飛柬埔寨找男友！陸網紅「橙子姐姐」失蹤

飛柬埔寨找男友！陸網紅「橙子姐姐」失蹤

中國大陸抖音美女網紅「橙子姐姐」11月初搭機赴柬埔寨探望男友，原先計劃13日回國，但卻突然失聯，連男友也下落不明。同時，有網友發現，「橙子姐姐」前往的是詐騙園區盛行的西哈努克港，擔憂她已經遭到詐團控制。

國道惡意蛇行逼車畫面曝　警出手通知駕駛到案

國道惡意蛇行逼車畫面曝　警出手通知駕駛到案

遊覽車駕駛對山路不熟釀翻覆　轉掛黃牌跑交通車「免費上國道」

遊覽車駕駛對山路不熟釀翻覆　轉掛黃牌跑交通車「免費上國道」

女騎士未禮讓行人挨罰1200元　影像差25分鐘逆轉免罰

女騎士未禮讓行人挨罰1200元　影像差25分鐘逆轉免罰

每日破億！他翻起訴書驚：太子集團靠中國護航

每日破億！他翻起訴書驚：太子集團靠中國護航

關鍵字：

詐騙監理罰單交通違規交通部游淑慧打詐

讀者迴響

熱門新聞

冷空氣5支觸鬚　北台濕凍15℃最冷時刻曝

館長直播曝大師兄借錢「對話截圖」

大師兄對決館長「過1天風向變了！」　PTT揭敗筆

ATM明天可領普發1萬　小心「4種狀況」恐領失敗

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

快訊／11級強風來了　越晚越冷「雨最大」地區曝

「當爹養12年」　館長：你們三個要毀掉我！夠了沒？

欠繳多年管理費！男討電梯磁卡被拒怒告管委會

Energy阿弟突當眾親密女星　鏡頭一掃...老婆「爆氣反應」全放送！

她在日本機場被「捏奶頭」　判決出爐

放冷凍也會壞！食藥署曝最易踩雷4錯誤

想60歲退休月領5萬！專家精算：做到「勞退自提」1招達標

34歲男車禍自行就醫突身亡！高大成曝可能原因

即／SBL裕隆打假球撈2473 萬　10球員判決出爐

健身房5400萬合資契約曝　「館長只出300萬」還用借的

更多

最夯影音

更多
台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」
到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面