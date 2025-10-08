　
社會 社會焦點 保障人權

微電車騎士囂張畫面！無牌、改裝、逆向、未戴帽...警方出手了

▲▼一名男子被人拍下，騎乘微型改裝電動二輪車在華昌路上公然逆向行駛並蛇行，警方目前已鎖定涉案男子，將依刑法公共危險罪偵辦，並針對多項違規行為開罰。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲▼一名男子被人拍下，騎乘微型改裝電動二輪車在華昌路上公然逆向行駛並蛇行，警方目前已鎖定涉案男子，將依刑法公共危險罪偵辦，並針對多項違規行為開罰。（圖／翻攝社會事新聞影音）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市小港區近日發生一起驚險的交通違規事件。一名男子被人拍下，騎乘微型改裝電動二輪車在華昌路上公然逆向行駛並蛇行，嚴重危害其他用路人安全。警方目前已鎖定涉案男子，將依刑法公共危險罪偵辦，並針對多項違規行為開罰，最高罰鍰恐達 11,400 元。

這段在網路社群平台流傳的影片，經查發生在小港區華昌路上。影片中男子騎乘的車輛不僅是未經核准領用牌照的微型改裝電動二輪車，其在道路上的行徑更是囂張，除了逆向外，還有危險的蛇行舉動。

警方表示，該男子逆向、蛇行等危險駕駛行為，已不只是單純的交通違規，更涉及刑法公共危險罪嫌。根據刑法規定，最高可處五年以下有期徒刑、拘役或新臺幣一萬五千元以下罰金。

▲▼一名男子被人拍下，騎乘微型改裝電動二輪車在華昌路上公然逆向行駛並蛇行，警方目前已鎖定涉案男子，將依刑法公共危險罪偵辦，並針對多項違規行為開罰。（圖／翻攝社會事新聞影音）

除了刑事責任外，該男子還將面臨一系列《道路交通處罰條例》的行政處分。由於他騎乘的車輛是慢車未經核準擅自變更裝置的改裝電動二輪車，且未依規定領用車牌行駛，這兩項違規將面臨 3,000 元至 9,000 元不等的罰鍰。再加上他未戴安全帽以及逆向行駛行為，每項都將分別處以罰鍰。經計算，所有違規行為罰鍰金額累計最高可達 11,400 元。

小港警分局已掌握相關事證，將會儘速查緝該名男子到案說明，並同步查扣這輛微型改裝電動二輪車。警方將針對其所有違規行為逐一舉發，後續全案將直接依刑法公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。

