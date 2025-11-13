台中獨居嬤消失3個月　警破門驚見「遺體剩白骨」

▲台中獨居婦消失3個月，警破門驚見「剩白骨」。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅、趙蔡州／台中報導

台中市北屯區13日發生一起老人孤獨死悲劇，82歲獨居的曾姓婦人因長期未出現，警方13日下午會同里長、社工前往調查，破門後卻發現她陳屍在家，遺體幾乎完全腐爛剩下白骨，死亡時間初估可能有2至3個月，詳細案情待進一步調查釐清。

警方指出，經查現場沒有打鬥痕跡，也沒有財物遭竊，初步排除外力介入，已通知曾婦女兒並完成筆錄，曾婦詳細死亡時間、死亡原因仍待進一步調查釐清。