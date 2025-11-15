　
社會 社會焦點 保障人權

特赦悶死癱兒老母只缺「臨門一腳」　檢已放棄上訴

高等法院審理80歲劉媽媽悶死癱瘓逾50年的兒子案，全案檢察官已放棄上訴。

圖文／鏡週刊

80歲的劉媽媽照顧癱瘓在床、重度身心障礙的兒子逾50年，劉媽媽2023年在確診新冠肺炎、身心俱疲之際，親手將兒子悶死，今年5月台北地院針對這起長照悲歌一審輕判劉媽媽2年半，並罕見在判決書中建請總統特赦，讓劉媽媽免入獄，總統府昨回應，將視司法程序完成後處理，本刊調查，由於全案是被告上訴，檢察官並未上訴，只要劉媽媽撤回上訴，全案即定讞，總統府就可以立即啟動特赦程序。

全案訂於12月再次開庭，對於是否撤回上訴以利總統進行特赦，劉媽媽的委任律師杜俊謙今表示，只要對於當事人有利的事，他都會爭取，至於是否撤回上訴，杜俊謙律師表示，會進一步與劉媽媽討論。

總統可依《憲法》對刑事被告特赦，《赦免法》規定「受罪刑宣告之人經特赦者，免除其刑之執行。」憲政體制下，被告在遭判刑確定後，總統才會進行特赦，避免總統以政治力干預司法的憲政爭議，因劉媽媽案僅是一審判決，尚未定讞，目前無法進行特赦。

本刊調查，今年5月劉媽媽案一審宣判時，審判長歐陽儀、趙書郁、蕭淳尹在判決書中指出，劉媽媽照顧癱兒逾50年，在疫情及年老力衰等多重打擊下痛下殺手，劉媽媽心中的痛苦足以讓她餘生均活在自責與傷痛中，對她已是巨大的懲罰，劉媽媽雖犯本刑10年以上的殺人罪，因她自首及認罪且顯堪憫恕，一審輕判2年半，並建請總統考慮特赦，讓劉媽媽免於入獄，台北地檢也認同合議庭見解，已放棄上訴，僅劉媽媽上訴高等法院。

高院日前開庭，此案引發各界關切，台師大文學院長須文蔚發文表示，本案是8旬老婦的絕望與法官的悲憫；立委林月琴表示支持總統特赦，並呼籲對照顧者提供更多支持和替代方案；衛福部長石崇良也指出這確實是一起長照悲歌，支持特赦。

總統府發言人郭雅慧昨表示，對於社會弱勢家庭面臨長期照護壓力所承受的沉重負擔，政府深切關注，也將持續強化長照支持網絡，避免類似的悲劇發生，因此案目前尚在司法程序中，基於尊重司法獨立，政府不會介入個案，各界所關注事宜，將視司法程序完成後再為後續，由於此一說法並未表示反對特赦劉媽媽，知情人士指出，只要劉媽媽撤回上訴，特赦程序即可立即啟動。

本案被告劉媽媽的兒子自嬰兒時期即罹患腦膜炎、小兒麻痺，終生癱瘓在床、無法自理生活，全靠母親照料。劉媽媽多年打零工維持生計，婚後也從未將照顧負擔轉嫁給晚輩，甚至賣掉房產支應看護與醫療費用。

2023年4月底，劉媽媽確診COVID-19，身體虛弱、獨自隔離，想到自己裝有心臟支架又多次跌倒骨折，日益衰老，而兒子狀況多年未見改善，照顧壓力長期無減，陷入深度絕望。法官在判決中形容：「其心中之痛苦與無奈，可以想見。」

2023年5月12日清晨，劉媽媽在看護進浴室盥洗時反鎖兒子房門，先將裝有1萬元的紅包袋塞入兒子口中，再以口水巾摀住兒子口鼻，最後用膠帶層層纏繞面部，兒子因此窒息死亡，隨後，劉媽媽被發現時已在房內哭泣，並主動請家屬報警，她面對警方時自首坦承犯行，偵審全程認罪均無翻供。

一審判決中提到依《監獄行刑法》規定，若受刑人因衰老或身心障礙無法自理生活，監獄可拒絕收監。劉媽媽年事已高，又患心臟疾病，法院提醒執行機關必須審慎評估其入監可行性，並罕見建請總統特赦，指出刑罰無法解決照顧者絕望，國家應提供更多支持，全案高等法院審理中。


每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/12 全台詐欺最新數據

457 2 5487 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台大生要發雞排 　男嗆「帶槍掃射你們這群乞丐」慘了
中國突發布通告：公民近期暫勿前往日本
「重機女神」痞幼無預警宣布分手！

