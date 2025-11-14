80歲母悶殺癱瘓兒理由曝！法官動容「求總統赦免」　她悲嘆沒資格

▲法官一審判劉婦2年半，但求總統赦免，總統府表示待司法程序完成後才會介入此案。（圖／本刊資料照）

文／CTWANT

八旬劉婦因年老重病，擔心不能繼續照顧癱瘓兒子故將其悶死被判2年半，合議庭建請總統特赦，總統府昨（11月13日）表示，將待司法程序完成後才會介入此案。劉婦的辯護律師杜俊謙表示，想要特赦可能也需要劉婦戰勝自己的心魔，因為劉婦一直覺得自己品格不夠高尚，沒有資格被特赦，令人十分痛心。

杜俊謙律師表示，自己是在一審才接觸到這個案子，會承接此案是因為友人知道他過去在許多長照機構服務，所以才拜託他承接。杜俊謙律師指出，目前台灣已是超高齡社會，而就他來看，大部份的照顧現場都是中高齡人在照顧超高齡人，和照顧小孩不同，因為小孩長大以後會有為人父母的喜悅，但長照狀況只會繼續惡化。

杜俊謙說，不過劉婦最讓他不捨的是，非常用心照顧兒子的她，卻沒辦法享受那個成長的喜悅，但劉婦卻依然悉心照料親生兒子半個世紀，連法官看到死者相驗照片都能看到兒子不僅身形和一般成年男子無異且衣著乾淨整齊，久臥在床卻完全沒有褥瘡等，深刻理解到劉婦一定是盡心盡力在照料，否則不可能是這個狀態。

一審判決出爐劉婦被判2年半但合議庭建請總統，考慮依赦免法規定對被告特赦。杜俊謙律師說道，一審時劉婦是被判殺人罪，本該是10年以上的有期徒刑，但卻減刑至2年半，相信法官其實也非常同情劉婦。

此案目前上訴至二審，杜俊謙表示，希望可以進一步釐清死者當時是否已經不想活，劉婦只是幫助其自殺，如此刑度也可以有所不同，加上和一審一樣減刑2次的話，就可以不用去執行。所幸，這也是上次二審開庭時，法官在釐清的部份。

杜俊謙律師在和被告一家互動時，得知當時被害50年來活得非常痛苦，且全家都確診新冠肺炎，劉婦在思考以後，覺得如果是年邁的自己先走了，那他也一定會死，而且死得很痛苦，這也是全家人都同意的說法。

特赦部分總統府昨日回應，待司法程序完成後才會介入此案。杜律師則表示，目前確實有機會可以同步來協助準備特赦，可是即便劉婦家人、律師、一審法官都覺得劉婦不一定要用坐牢的方式來懲罰自己，但她仍覺得自己有罪，只有品德高尚的人才能被特赦，所以這部分她還需要一些時間做思考。

▲杜俊謙說，劉婦最讓他不捨的是，非常用心照顧兒子的她，卻沒辦法享受看見孩子成長的喜悅。（示意圖／Unsplash）

延伸閱讀

▸ 獨／八旬婦讓癱瘓兒歸西！「送你去媽祖那邊…」 辯護律師揭心碎背景

▸ 彰化畜牧場蛋品再驗出芬普尼超標 負責人遭搜索列被告

▸ 原始連結