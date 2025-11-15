　
社會 社會焦點 保障人權

8旬母悶殺癱瘓兒「不建議特赦」！律師：應該上訴

▲▼80歲老母親手殺害重病兒，由警方解送松山分局偵查隊。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲劉母照顧癱瘓在床、重度身心障礙的兒子，2023年悶死對方。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者柯振中／綜合報導

80歲的劉姓母親照顧癱瘓在床、重度身心障礙的兒子超過50年，2023年間親手悶死對方，引起社會震驚。對此，律師蘇家宏表示，劉母的長年照護令人動容，但特赦並非解決方式，畢竟生命無法隨意被剝奪，法律需要維持基本界線。同時劉母也應透過上訴、爭取更輕的判決，社會也要正視照護者的極限，避免類似悲劇再度發生。

劉母照顧癱瘓兒子逾50年，生活重擔沉重。一審判決雖判處她兩年六個月徒刑，法官仍在判決書中建請特赦，反映其體會照護者的心力交瘁與痛苦。然而蘇家宏認為，即使情況令人同情，仍不能以特赦模糊生命權的界線。

蘇家宏指出，若以憐憫作為免除刑責的理由，法律對生命的保護將被動搖。他建議家屬可在法律程序上透過上訴爭取更低刑度，包括考量母親高齡、健康狀況與照護負擔，法院在不同審級也可能出現更輕量刑，甚至獲得緩刑，讓當事人不必實際入監。

他也提到，若最終仍需服刑，對母親而言可能是一種面對罪行的方式。她在案發後主動報警並坦承犯罪，審理期間多次情緒崩潰，顯示其深重愧疚。蘇家宏認為，服刑或許能讓她在法律框架內完成承擔，也讓她在晚年獲得平靜，面對長年累積的心理壓力。

蘇家宏強調，此案凸顯照護者可能陷入的無助與絕望，社會更應關注照顧者的需求。他呼籲政府完善支持系統，包括喘息服務、可負擔的長照與心理協助，避免照護者孤立無援。他提醒，若身邊有人承擔照護角色，應給予陪伴並協助尋找資源，讓照顧者知道自己並非孤單，也讓悲劇不再發生。

11/12 全台詐欺最新數據

