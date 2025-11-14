　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

80歲母「1萬紅包塞嘴」悶死癱瘓50年兒　律師：那是愛也是絕望

▲▼80歲老母親手殺害重病兒，由警方解送松山分局偵查隊。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲劉姓老婦悶死癱瘓50多年的兒子被判刑，法官建請總統特赦，案件引發社會關注。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台北市一名80歲劉姓老婦不堪照護全身癱瘓、長期臥床的腦麻兒子長達50多年，身心俱疲之下，在兒子口中塞了裝有1萬元的紅包袋後，再用膠帶纏繞口鼻的方式將兒子悶死，法官判處她2年6個月並建請總統特赦。律師劉韋廷感嘆，「她塞給兒子紅包，像是最後的道別，那是一份愛，也是一份絕望」。

律師劉韋廷13日在臉書表示，他看完這位母親的新聞後，心裡很難不被震撼，一位80歲母親照顧癱瘓兒子50多年，終於在某個清晨做出了一生最痛苦的決定，「她認為無法再照顧，將裝有1萬元現鈔的紅包袋塞進兒子口中，用口水巾摀住口鼻後纏繞膠帶讓兒子窒息，她不是冷血，而是心碎」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉韋廷感嘆，這位母親塞給兒子紅包，像是最後的道別，那是一份愛，也是一份絕望，法官輕判2年6個月並建請總統特赦，他深深贊同，「這不是一場罪，而是社會安全網破口，是照顧者支持系統的缺席」、「我們不能只在悲劇發生後流淚，而應該問，在她崩潰之前，有沒有人伸出手？有沒有人願意陪她一起面對？」

劉韋廷最後說，台灣的高齡化、長照問題，不只是政策，而是每一個家庭的未來，「希望這不只是新聞，而是一個社會的警鐘」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
477 2 0703 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳奕當爸了！　「五分埔成衣千金」嬌妻順產女兒
台中普發5萬元？　盧秀燕曝「市府沒錢」：明年若有盈餘願意發
粿王不倫戀前輩是他！《全明星》何孟遠改名離開台灣「近況曝光」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣社群驚見「斬殺閩南狼」成功獎勵100萬　本人傻眼：這算犯法嗎

80歲母「1萬紅包塞嘴」悶死癱瘓50年兒　律師：那是愛也是絕望

男同代孕再惹議！嗆不需產檢　無碼PO孕母私處　疑慈濟醫師身分曝

「為何要減胎」男同志代孕4胞胎炎上！細思極恐言論被起底　醫重批

入冬最冷！下波變天暴跌10℃　挑戰冷氣團「全台有感」

「100%哆啦A夢」巡迴高雄佔地千坪！手捧珍奶、百座立體公仔聚集

早餐常見肉品「藏致癌物」　毒性與香菸同級！專家示警

冬山淹水一座神奇乾島　「泉月樓行館」爆紅緊急發公告教防水

從玩具開始的永續旅程　唐氏症基金會在台中創造愛的循環

觀高山屋12／1起42床全數開放申請　每人平日800、假日1200

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

生日變忌日…23歲騎士困賓士車底！獲救時「已全身發黑」送醫不治

台南凌晨民宅火警！1男驚慌逃生　2%燒燙傷送醫

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

賓士左轉「奪命瞬間曝光」！23歲騎士直行遭撞　卡車底生日變忌日

中共懸賞八炯、閩南狼　陸委會：只是做做樣子

台灣社群驚見「斬殺閩南狼」成功獎勵100萬　本人傻眼：這算犯法嗎

80歲母「1萬紅包塞嘴」悶死癱瘓50年兒　律師：那是愛也是絕望

男同代孕再惹議！嗆不需產檢　無碼PO孕母私處　疑慈濟醫師身分曝

「為何要減胎」男同志代孕4胞胎炎上！細思極恐言論被起底　醫重批

入冬最冷！下波變天暴跌10℃　挑戰冷氣團「全台有感」

「100%哆啦A夢」巡迴高雄佔地千坪！手捧珍奶、百座立體公仔聚集

早餐常見肉品「藏致癌物」　毒性與香菸同級！專家示警

冬山淹水一座神奇乾島　「泉月樓行館」爆紅緊急發公告教防水

從玩具開始的永續旅程　唐氏症基金會在台中創造愛的循環

觀高山屋12／1起42床全數開放申請　每人平日800、假日1200

台灣社群驚見「斬殺閩南狼」成功獎勵100萬　本人傻眼：這算犯法嗎

80歲母「1萬紅包塞嘴」悶死癱瘓50年兒　律師：那是愛也是絕望

日本熊襲！傳多隻寵物受害　可憐飼主起床驚見愛犬「內臟被吃光」

普發1萬被迫收錢　釋昭慧開噴「竊國」：執政團隊棄械投降

男同代孕再惹議！嗆不需產檢　無碼PO孕母私處　疑慈濟醫師身分曝

2個月用水破6000度！台中82歲嬤「住家孤獨死」剩白骨

八炯自爆赴中自首？回嗆中共懸賞通緝「獎金太少」：瞧不起台灣人

「為何要減胎」男同志代孕4胞胎炎上！細思極恐言論被起底　醫重批

入冬最冷！下波變天暴跌10℃　挑戰冷氣團「全台有感」

《監所男子囚生記》　高顏值F6出道啦！

生活熱門新聞

赤鬼伯伯認「有男友了」：沒在用套套

入冬最冷挑戰冷氣團！下波變天暴跌10℃

男同志代孕4胞胎遭炎上！醫重批

早餐常見肉品藏致癌物　毒性與香菸同級！專家示警

預言颱風假翻車！台大大氣系學生認「沒錢了」

男同代孕再惹議！　疑慈濟醫師身分曝

冬山一座乾島怎做到？泉月樓緊急公告

高雄夜市名店出包！蒸籠紙竟重複用

不是牛排！老饕特地去吃西堤「只為1道菜」

Joeman介紹台灣產品！講出「1詞」兩派戰翻

擁有不到4小時！他一早查普發1萬「扣光了」

普發1萬「紅到韓國去」　她一聽金額尷尬了

入冬最冷！　全台低溫將探1字頭

客服回信竟酸「白痴客人」　Klook道歉

更多熱門

相關新聞

台中獨居嬤消失3個月　遺體剩白骨

台中獨居嬤消失3個月　遺體剩白骨

台中市北屯區13日發生一起老人孤獨死悲劇，82歲獨居的曾姓婦人因長期未出現，警方13日下午會同里長、社工前往調查，破門後卻發現她陳屍在家，遺體幾乎完全腐爛剩下白骨，死亡時間初估可能有2至3個月，詳細案情待進一步調查釐清。

老母悶死癱瘓50年兒　學者喊話總統特赦

老母悶死癱瘓50年兒　學者喊話總統特赦

台積電運動會魏哲家送「禮物」　員工每人發2.5萬

台積電運動會魏哲家送「禮物」　員工每人發2.5萬

豬市解封衝116元天價　彰化肉品市場發紅包

豬市解封衝116元天價　彰化肉品市場發紅包

台南小巨蛋15年未到位曾之婕批進度牛步

台南小巨蛋15年未到位曾之婕批進度牛步

關鍵字：

癱瘓長照紅包

讀者迴響

熱門新聞

夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒雙亡

赤鬼伯伯認「有男友了」：沒在用套套

入冬最冷挑戰冷氣團！下波變天暴跌10℃

快訊／胡釋安認了讓粿粿借住家中！

男同志代孕4胞胎遭炎上！醫重批

高雄爆微波爐虐貓！男子拍片炫耀很血腥

《全明星》何孟遠改名離開台灣「近況曝光」

最難交到知心好友星座Top 3

早餐常見肉品藏致癌物　毒性與香菸同級！專家示警

預言颱風假翻車！台大大氣系學生認「沒錢了」

2個月用水破6000度　82歲嬤住家孤獨死

LV品牌大使男星爆雙面！答應櫃姐合照「轉頭就投訴」

鈊象電子23億接手「沒落股王」廠辦　斜槓房東年收8160萬

男同代孕再惹議！　疑慈濟醫師身分曝

即／北市健康路大火猛烈　搶救困難

更多

最夯影音

更多
辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」
救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面