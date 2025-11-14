80歲母「1萬紅包塞嘴」悶死癱瘓50年兒　律師：那是愛也是絕望

▲劉姓老婦悶死癱瘓50多年的兒子被判刑，法官建請總統特赦，案件引發社會關注。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台北市一名80歲劉姓老婦不堪照護全身癱瘓、長期臥床的腦麻兒子長達50多年，身心俱疲之下，在兒子口中塞了裝有1萬元的紅包袋後，再用膠帶纏繞口鼻的方式將兒子悶死，法官判處她2年6個月並建請總統特赦。律師劉韋廷感嘆，「她塞給兒子紅包，像是最後的道別，那是一份愛，也是一份絕望」。

律師劉韋廷13日在臉書表示，他看完這位母親的新聞後，心裡很難不被震撼，一位80歲母親照顧癱瘓兒子50多年，終於在某個清晨做出了一生最痛苦的決定，「她認為無法再照顧，將裝有1萬元現鈔的紅包袋塞進兒子口中，用口水巾摀住口鼻後纏繞膠帶讓兒子窒息，她不是冷血，而是心碎」。

劉韋廷感嘆，這位母親塞給兒子紅包，像是最後的道別，那是一份愛，也是一份絕望，法官輕判2年6個月並建請總統特赦，他深深贊同，「這不是一場罪，而是社會安全網破口，是照顧者支持系統的缺席」、「我們不能只在悲劇發生後流淚，而應該問，在她崩潰之前，有沒有人伸出手？有沒有人願意陪她一起面對？」

劉韋廷最後說，台灣的高齡化、長照問題，不只是政策，而是每一個家庭的未來，「希望這不只是新聞，而是一個社會的警鐘」。