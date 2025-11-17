展期倒數！花蓮館蜜香紅茶 × 精品咖啡雙雄齊發　把握最後一天

▲花蓮館為期四天的展期將在17日畫下句點。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2025台灣國際茶業博覽會」與「台灣國際咖啡展」於11月14日在南港展覽館1館1樓熱鬧登場，為期四天的展期將在17日畫下句點。花蓮館自開展以來人潮絡繹不絕，以「品山海・饗拾光」為題，集結16家在地優質茶與咖啡品牌，展現花蓮蜜香紅茶與精品咖啡的獨特魅力，吸引眾多參觀者駐足品飲，人氣持續高點。

花蓮縣擁有豐饒山海環境，是孕育優質農產的天然寶地。蜜香紅茶擁有小綠葉蟬叮咬所帶出的獨特蜜韻，茶香溫潤、層次豐富；花蓮精品咖啡則以乾淨風味、花果香氣著稱，深受國內外市場青睞。此次以「從山到海」的品味路徑，完整呈現花蓮農產的風土故事與永續精神。

▲▼集結16家在地商家展現花蓮蜜香紅茶與精品咖啡的獨特魅力，人氣持續高點。

展期間活動豐富亮眼，縣府邀請台灣咖啡產業策略聯盟召集人林哲豪分享，花蓮精品咖啡如何從受災環境中重建生產，逐步打造「23.5度精品咖啡故鄉」品牌形象。茶職人藍大誠也以花蓮蜜香紅茶現場調製兩款限定特調，展現花蓮茶品的創新風貌，突破傳統茶飲想像。

花蓮縣長徐榛蔚表示，縣府持續協助在地農產升級與品牌拓展，本次結合茶、咖啡雙展行銷，在高曝光展會中創造招商與交流契機，提升花蓮農產的能見度與市場競爭力。透過國際級平台，讓更多國內外通路商、買家與消費者認識「花蓮良品」，共同推動花蓮農產走向國際。

農業處長陳淑雯說明，本次不僅邀請今年評鑑獲獎莊園參展，現場更規劃主題課程與DIY體驗，讓喜愛茶與咖啡的民眾深入了解花蓮風味。展館提供限量試飲、打卡禮、滿額禮與加碼禮等豐富活動，是認識花蓮農產、支持在地品牌的最佳機會。

花蓮縣政府誠摯邀請民眾把握機會，展期至11月17日止，僅剩最後一天，前往南港展覽館「花蓮館」，一起品味來自山海之間的花蓮好茶、好咖啡，帶回獨特風味與滿滿祝福。

