　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

兩岸精品咖啡交流合作　嘉義孵化獸攜手雷霆山咖啡簽約授權

▲▼ 孵化獸風味教育學院攜手雷霆山咖啡學苑教師節簽署授權協議　深化兩岸精品咖啡交流　共啟嘉義教育與產業新篇章 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 孵化獸風味教育學院攜手雷霆山咖啡學苑，在嘉義市政府見証下於教師節簽署授權協議，期待深化兩岸精品咖啡交流　共啟嘉義教育與產業新篇章 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

教師節前夕，孵化獸風味教育學院為將嘉義市精品咖啡教育與國際產業鏈結推向新高，特別與雷霆山咖啡學苑舉辦「學院授權簽約儀式」暨《2025 一念一栗雲南咖啡線上烘豆賽》啟動典禮，結合嘉義市政府青年創業及培力經費，藉由雙方對專業教育的重視，可以攜手培育出更多咖啡人才。

▲▼ 孵化獸風味教育學院攜手雷霆山咖啡學苑教師節簽署授權協議　深化兩岸精品咖啡交流　共啟嘉義教育與產業新篇章 。（圖／記者翁伊森攝）

▲孵化獸風味教育學院是SENSMO 咖啡感獸負責人江俊逸（圖左２） 延伸出的教育品牌 ，吸引不少潮男美女。（圖／記者翁伊森攝）

「孵化獸風味教育學院」是 SENSMO 咖啡感獸 延伸出的教育品牌，承襲感獸在咖啡文化與感官體驗的創新精神，專注於風味研究、專業培訓與人才培育。此次與雷霆山咖啡學苑簽訂授權協議，將教育能量與品牌實力匯聚於嘉義市，打造結合課程、實務與文化推廣的全方位學習基地。

SENSMO 咖啡感獸已與雲南多家精品咖啡莊園簽署專供合作備忘錄，確保優質穩定的豆源，並將台灣阿里山咖啡豆輸銷至中國大陸，形成產地直供與外銷並進的雙邊貿易模式。此舉不僅深化兩岸精品咖啡供應鏈，也為嘉義及台灣咖啡產業開啟更多國際化契機。

▲▼ 孵化獸風味教育學院攜手雷霆山咖啡學苑教師節簽署授權協議　深化兩岸精品咖啡交流　共啟嘉義教育與產業新篇章 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 孵化獸風味教育學院攜手雷霆山咖啡學苑，期待深化兩岸精品咖啡交流　，也培育出更多咖啡專才。（圖／記者翁伊森攝）

同日登場的《2025 一念一栗雲南咖啡線上烘豆賽》，以 國際評審等級的線上品測模式 舉行，突破地域與時差限制，為台灣烘豆師與專業評審打造公平交流平台，並讓嘉義市成為亞洲精品咖啡文化與競賽的新舞台。

▲▼ 孵化獸風味教育學院攜手雷霆山咖啡學苑教師節簽署授權協議　深化兩岸精品咖啡交流　共啟嘉義教育與產業新篇章 。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義市政府透過青年創業獎勵補助計畫及多元培力政策，長期支持青年創新與地方產業升級。本次合作不僅顯示政策成果，也進一步鞏固嘉義作為咖啡教育、雙邊貿易及文化推廣的重要據點。未來，孵化獸風味教育學院與雷霆山咖啡學苑將持續攜手，推動咖啡教育、產地鏈結與市場拓展，為台灣精品咖啡注入持續發展動能。

▲▼ 孵化獸風味教育學院攜手雷霆山咖啡學苑教師節簽署授權協議　深化兩岸精品咖啡交流　共啟嘉義教育與產業新篇章 。（圖／記者翁伊森攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
328 1 7395 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
災民小腿感染「爛成腐肉」　醫師當場開刀清創
台中「重機具超人」到花蓮被放鳥　焦急問：我們怎麼辦？
快訊／海嘯警報響　花蓮警稱「錯誤傳達訊息」將內部懲處
87歲母存「手尾錢」遭泥水掩埋！女兒急尋：她知道會心痛死了
亞錦賽冠軍戰！中華隊對日本　先發打線出爐
快訊／災區再傳防空警報聲！　現場往外急撤：快跑起來

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

北區國稅局租稅宣導健走　逾2千民眾捐發票同享運動樂活

「2025桃園星人秀」參賽激烈　決賽成績揭曉

兩岸精品咖啡交流合作　嘉義孵化獸攜手雷霆山咖啡簽約授權

教師節連假桃警雷霆掃蕩淨化治安 囂張男追撞前車被查獲槍毒

避免志工受傷　花蓮縣府調整大型器械深夜趕工清污泥垃圾

中秋國慶雙節同慶　南瀛天文館優惠活動開跑

教師節不休假！　劉育菁赴工地慰勞志工送上最暖祝福

2025台北世貿美容展　藝群白光修護引領亞洲保養風潮

台南特搜執勤途中發現走失老婦人　協助送警局助平安返家

台南市馳援花蓮清淤與物資支援　黃偉哲：攜手共渡難關

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

前行政院長張俊雄辭世　兒子曝最後一刻「睡夢中安詳離開」

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

北區國稅局租稅宣導健走　逾2千民眾捐發票同享運動樂活

「2025桃園星人秀」參賽激烈　決賽成績揭曉

兩岸精品咖啡交流合作　嘉義孵化獸攜手雷霆山咖啡簽約授權

教師節連假桃警雷霆掃蕩淨化治安 囂張男追撞前車被查獲槍毒

避免志工受傷　花蓮縣府調整大型器械深夜趕工清污泥垃圾

中秋國慶雙節同慶　南瀛天文館優惠活動開跑

教師節不休假！　劉育菁赴工地慰勞志工送上最暖祝福

2025台北世貿美容展　藝群白光修護引領亞洲保養風潮

台南特搜執勤途中發現走失老婦人　協助送警局助平安返家

台南市馳援花蓮清淤與物資支援　黃偉哲：攜手共渡難關

退追IG傳兄弟情變…吳念軒認打架　「跟宋偉恩睡路邊」私下關係曝

北區國稅局租稅宣導健走　逾2千民眾捐發票同享運動樂活

挑戰韓國人憤怒極限！高市早苗強勢回應領土爭議：不用看韓人臉色

男團Saturday曝花蓮老家災情！　激動告白：台灣人非常有愛

「2025桃園星人秀」參賽激烈　決賽成績揭曉

警報大響！花蓮縣府稱誤傳　行政院：警報未經通報！也未授權啟動

台俄混血女星自爆「遭啦啦隊搶男友」　給出3線索：名字是疊字

初嚐天王山高張力　許賀捷自責牽制出局：真的學到一課

日滑翔傘起飛後「失控撞樹」墜落！乘客重傷　直升機送醫搶救

花蓮寵物禮儀公司助無償善終　志工接力送罹難毛孩最後一程

【暖心相助】花蓮書店倉庫繪本泡水全毀！　獨腳老闆仍樂觀喊：謝謝志工

地方熱門新聞

高中生全體留下救災：來幫忙是對的

張俊雄辭世　兒子曝「睡夢中安詳離開」

數百噸垃圾被沖到這個村　空拍慘況曝

男童光復站發麵包　9萬網讚：根本天使

嘉義移民署揭發　高雄SPA會館涉嫌性交易

苗栗晚間傳巨響！居民嚇壞「以為爆炸」

獨／亞洲車神陳和皇送物資合力拉泡水車

3千信眾護駕266尊海內外土地公聚桃園

一般車輛禁止進入！光復鄉2時段交通管制

搶攻頂級客！全台最高健檢中心 結合五星飯店、米其林餐

即／徐榛蔚宣布開立賑災專戶、物資捐贈窗口

孔廟秋祭釋奠延續百年文化教育是城市永續基石

中埔國小「束脩六禮餐」體驗敬師之情

2025桃園萬聖城10/25-11/2　桃園藝文廣場登場

更多熱門

相關新聞

陸生、福建上海團來台？　國台辦：陸方誠意未變

陸生、福建上海團來台？　國台辦：陸方誠意未變

陸委會日前指出，陸方若真有意推動兩岸文教交流與觀光，希望儘速回覆台灣方面的邀請，透過小兩會進行觀光議題的協商，並恢復陸生來台就學，兩岸才能進行健康有序的交流。對此，大陸國台辦發言人陳斌華今（24日）指出，關鍵民進黨阻擾設限兩岸交流和教育交流合作，大陸方面推動兩岸旅遊交流合作的誠意沒有變，「今年年初宣佈的恢復福建上海居民赴島內團隊游的政策仍然有效。」

快訊／9月雙城論壇確定延後　北市府：兩岸越是艱困越要穩健交流

快訊／9月雙城論壇確定延後　北市府：兩岸越是艱困越要穩健交流

陸委會：中共打壓宗教變本加厲　國人赴陸提高警覺

陸委會：中共打壓宗教變本加厲　國人赴陸提高警覺

兄弟二軍投手球季中隨台壽霸龍參加海岸交流賽

兄弟二軍投手球季中隨台壽霸龍參加海岸交流賽

浙江貧窮余村20年綠色蝶變

浙江貧窮余村20年綠色蝶變

關鍵字：

嘉義孵化獸雷霆山咖啡嘉義市咖啡教育兩岸交流精品咖啡青年創業

讀者迴響

熱門新聞

潰堤「撤離簡訊曝光」　2關鍵字難判危險性

即／光復再傳潰堤！大喊快跑驚惶逃離畫面曝

軍人妻抱3子洪水中　1歲娃躲衣櫃心酸照片曝

馬太鞍「全村的希望」！大馬村村長即時撤村　正確應變過程獲讚

誆包養會送手機　運將激戰少女後放生北捷挨告

光復災民怒吼：官員只會來打卡

「鏟子超人」買不到車票回家！台鐵「1廣播」瞬間淚崩

鏟子超人情侶檔忙一天　「4字心得」曝光

徐榛蔚沿街慰問僅跳過他家！張峻：失落

可能有雙颱！　最新預測曝

《中文怪物》狄伯仁爆紅！網曝是「600萬模具廠老闆」

「Creatrip購物商城」宣布：10/22結束服務

「義煮團白飯車」遭攔阻！他愣：今晚1萬個便當恐沒了

光復「內陸海嘯」！酷的夢「涼山鬼」來了

光復站到了！列車長突廣播1段話　鏟子超人全哭了

更多

最夯影音

更多
軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝
全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

前行政院長張俊雄辭世　兒子曝最後一刻「睡夢中安詳離開」

前行政院長張俊雄辭世　兒子曝最後一刻「睡夢中安詳離開」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面