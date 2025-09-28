兩岸精品咖啡交流合作　嘉義孵化獸攜手雷霆山咖啡簽約授權





▲ 孵化獸風味教育學院攜手雷霆山咖啡學苑，在嘉義市政府見証下於教師節簽署授權協議，期待深化兩岸精品咖啡交流 共啟嘉義教育與產業新篇章 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

教師節前夕，孵化獸風味教育學院為將嘉義市精品咖啡教育與國際產業鏈結推向新高，特別與雷霆山咖啡學苑舉辦「學院授權簽約儀式」暨《2025 一念一栗雲南咖啡線上烘豆賽》啟動典禮，結合嘉義市政府青年創業及培力經費，藉由雙方對專業教育的重視，可以攜手培育出更多咖啡人才。

▲孵化獸風味教育學院是SENSMO 咖啡感獸負責人江俊逸（圖左２） 延伸出的教育品牌 ，吸引不少潮男美女。（圖／記者翁伊森攝）

「孵化獸風味教育學院」是 SENSMO 咖啡感獸 延伸出的教育品牌，承襲感獸在咖啡文化與感官體驗的創新精神，專注於風味研究、專業培訓與人才培育。此次與雷霆山咖啡學苑簽訂授權協議，將教育能量與品牌實力匯聚於嘉義市，打造結合課程、實務與文化推廣的全方位學習基地。

SENSMO 咖啡感獸已與雲南多家精品咖啡莊園簽署專供合作備忘錄，確保優質穩定的豆源，並將台灣阿里山咖啡豆輸銷至中國大陸，形成產地直供與外銷並進的雙邊貿易模式。此舉不僅深化兩岸精品咖啡供應鏈，也為嘉義及台灣咖啡產業開啟更多國際化契機。

▲ 孵化獸風味教育學院攜手雷霆山咖啡學苑，期待深化兩岸精品咖啡交流 ，也培育出更多咖啡專才。（圖／記者翁伊森攝）

同日登場的《2025 一念一栗雲南咖啡線上烘豆賽》，以 國際評審等級的線上品測模式 舉行，突破地域與時差限制，為台灣烘豆師與專業評審打造公平交流平台，並讓嘉義市成為亞洲精品咖啡文化與競賽的新舞台。

嘉義市政府透過青年創業獎勵補助計畫及多元培力政策，長期支持青年創新與地方產業升級。本次合作不僅顯示政策成果，也進一步鞏固嘉義作為咖啡教育、雙邊貿易及文化推廣的重要據點。未來，孵化獸風味教育學院與雷霆山咖啡學苑將持續攜手，推動咖啡教育、產地鏈結與市場拓展，為台灣精品咖啡注入持續發展動能。