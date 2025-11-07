　
【廣編】歐客佬啡嚐回饋檔　即日起至11/16精品咖啡買1送1

▲▼歐客佬,精品咖啡,買1送1。（圖／歐客佬精品咖啡提供）

▲世界各國上百款精品咖啡，同價位可任選，買1包送1包。

圖、文／歐客佬精品咖啡提供

精品咖啡品牌「歐客佬精品咖啡」連四年奪得臺中市十大伴手禮「金口碑獎」，穩居台中十大伴手禮最大贏家之一。長期自咖啡產地直接採購咖啡，農場直營、產銷合一，咖啡品項多達上百款，是咖啡迷最愛品牌之一。即日起至11月16日止，推出歐客佬啡嚐回饋檔，全館的精品咖啡豆、精品掛耳同價位可以任選買1包送1包。無論是送禮自用都超值優惠。

適逢歐客佬咖啡《16週年慶》活動，即日起至2026年元月25日止加碼4波抽獎活動，購買精品咖啡豆、精品（浸泡）掛耳、精品掛耳禮盒，單筆消費滿2000元，即可獲得抽獎券1張，月月抽好禮、最大獎抽16萬元現金。

歐客佬咖啡限時「買一送一」，同時品牌16週年慶抽獎活動，更加碼成為「台中購物節」五倍合作店家，「台中購物節」天天抽3,000元現金、週週抽10萬現金、隔週抽百萬汽車、月月抽100萬現金、外國人專屬抽1萬元美金、壓軸抽精品好宅。限時優惠同步登場，買咖啡不僅享折扣，更能參加多重抽獎活動，從現金、汽車到好宅，讓您一次滿足「喝好咖啡、抽大獎」的雙重享受。

歐客佬門市營業據點查詢：www.oklaocoffee.com/store
歐客佬網路店：https://www.oklaocoffee.net/

11/05 全台詐欺最新數據

481 2 6583 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

協助太子集團核心成員關說入境？　藍委：僅協助詢問流程
健保補充保費「480萬人變提款機」　她曝：找錯對象
NCC委員4人被藍白「全封」！　行政院遺憾：將影響民眾權益
普發1萬元別亂花！達人精挑4檔ETF　穩領4%息
才爆「熱戀玖壹壹春風」郭書瑤露面了　認他霸氣承諾：我照顧你

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？
陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

