地方 地方焦點

薛薛搶先開吃！「縱谷部落食樂園」5週年　品味食物保存魔法

▲▼2024年縱谷原遊會-部落食樂園活動。（圖／縱管處提供，下同）

2024年縱谷原遊會-部落食樂園活動。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由花東縱谷國家風景區管理處所舉辦的縱谷原遊會-部落食樂園，將於8月29日至31日在花蓮富里羅山遊客中心盛大登場！迎來五週年的「縱谷原遊會-部落食樂園」，今年以「保存」為主題，首度打造為期三天的系列活動，現場不僅有滿滿美食市集、保存主題展區、經典復古小遊戲，更規劃了一系列免費體驗活動，邀請旅人一起穿越時間，重新品味食物的智慧與土地的記憶。

▲▼2024年縱谷原遊會-部落食樂園活動。（圖／縱管處提供，下同）

2024年縱谷原遊會-部落食樂園-山野獵場-射箭體驗。

食樂園尚未正式開園，Youtuber布萊克薛薛與瑞莎、可謙、楊楊、杰叡等成員們搶先來到現場，品嚐一系列結合部落智慧與現代風味的市集保存食料理。從清爽的獵人魯杜、口感黏稠Q彈的小米飯、帶有獨特香氣的SIRAW飯糰，到自然發酵的酒粕甜點、以傳統工法釀造的小米酒釀，每一道都在挑戰味蕾，同時也傳遞一項項與季節、氣候、自然密不可分的保存技巧。薛薛大讚：「酸酸辣辣的酸筍有夠開胃！」，活動兩日市集現場集結近四十家攤位，讓旅人們邊吃邊學，用味覺收藏美食，來趟舌尖上的文化旅行。

▲▼2024年縱谷原遊會-部落食樂園活動。（圖／縱管處提供，下同）

2024年縱谷原遊會-部落食樂園-山野獵場-彈弓體驗。

今年園區特別打造「保存主題情境區」，用圖文故事、展區陳列的各種食材與器具，帶領觀眾看見部落如何透過醃漬、燻烤、風乾等手法，延續食物的滋味與生命。展區就像是一部穿越古今的時光機器，不只分享技術，也試圖讓我們理解，部落族人們獨特的保存智慧。

▲▼2024年縱谷原遊會-部落食樂園活動。（圖／縱管處提供，下同）

2024年縱谷原遊會-部落食樂園-選品市集-原民特色美食。

五週年餐會來囉！一起為食物舉杯，為保存的傳承喝采！8月29日限定加開「五週年部落食樂園餐會」號召品牌夥伴聯手打造部落原味料理、特色選物以及精彩歌舞表演，一次蒐羅食樂園精華片段。現正開放購票，名額有限，想要一同共襄盛舉的朋友們手腳要快，售完為止。

▲▼2024年縱谷原遊會-部落食樂園活動。（圖／縱管處提供，下同）

2024年縱谷原遊會-部落食樂園-mumu廚房。

體驗活動免費參加！一起動手、動口、動身體！五週年特別規劃推出免費體驗，從小孩到大人都有得玩，走過路過千萬不能錯過精彩的保存活動！

部落食物保存小學堂（8/30-8/31）

2024縱谷原遊會-部落食樂園-美學家屋-製作花環。

邀請一群很會「留住滋味」的縱谷原遊會品牌夥伴們，帶著自己部落拿手的經典保存料理和說不完的故事站上舞台，用餐食訴說來自山林、河流以及季節的細語呢喃。兩天皆同步開放試吃，數量有限、吃完為止！

▲▼2024年縱谷原遊會-部落食樂園活動。（圖／縱管處提供，下同）

2024年縱谷原遊會-部落食樂園-山谷舞台。

貓公部落復古小遊戲（8/30-8/31）
讓我們回到童年，彈弓、竹槍、竹蜻蜓，部落孩子間流傳的小遊戲，玩得不只是遊戲，更是情懷。隨到隨玩，全部免費，遠離3C，一起數位排毒！

傳統弓箭友誼賽（8/31）
想體驗當獵人射出第一箭的快感？快來參加這場由部落獵人帶隊的友誼賽。在部落夥伴手把手教學下，感受手掌貼緊弓身時的專注，名額有限，快來搶先卡位！

8月30日到31日免費入園，歡迎闔家大小一塊共遊，串起那些關於燻曬、醃漬、發酵的料理小祕密！

▲▼2024年縱谷原遊會-部落食樂園活動。（圖／縱管處提供，下同）

2024縱谷原遊會-部落食樂園-限定野宴。

部落食樂園活動資訊
活動日期｜2025/8/29（五）- 8/31（日）
售票期間｜2025/7/22（二）- 8/24（日）

官方網站｜https://www.jacreative.com.tw/hdt/ervtour/index.html

購票連結｜
5週年部落食樂園餐會購票（08/29）：https://pse.is/7xazrg
單日玩樂套票（08/30-08/31）：https://pse.is/7xad85
田野限定野宴（08/30-08/31）：https://pse.is/7xadcm

周邊好禮｜五週年限定摺疊露營桌（市價 $500）
 

08/13 全台詐欺最新數據

分享給朋友：

追蹤我們：

