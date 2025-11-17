iPhone大變革！傳發表會改成「1年2次」　高階vs入門款錯開半年

▲外媒爆料，蘋果產品發表策略出現重大變革。圖為iPhone 16系列。（圖／達志影像／newscom）



記者吳美依／綜合報導

《彭博社》記者古爾曼（Mark Gurman）在科技專欄Power On指出，蘋果將告別延續13年的年度秋季發表會模式，改採「一年兩次」分批推出新機，2026年起Pro系列與入門款發表時間將會「錯開」大約半年，不僅徹底改變iPhone發表策略，每年也能夠推出5至6款新產品。

古爾曼表示，在新策略之下，蘋果將於2026年秋季率先推出iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max及全新摺疊機等3款高階產品，大約6個月之後，再發表iPhone 18標準版、iPhone 18e及可能的新版iPhone Air，「我預計這種模式會在未來幾年持續下去，蘋果每年都會推出5、6種新機型。」

此轉變主因在於，年度秋季發表會的模式，已經造成沉重負擔，「這麼多產品擠在同一時段發表，讓蘋果失去分散年度營收的機會，對行銷和工程團隊造成壓力，供應商也負荷過重。」2024年Apple Intelligence推出時的混亂狀況，更凸顯這種做法的弊病。

▲執行長庫克在蘋果發表會上演講。（圖／路透）

事實上，iPhone主要機型過去是在夏天、也就是每年6月或7月推出，這種做法一直持續到2011年的iPhone 4S。在那之後，蘋果因為iOS 5、iCloud及Siri的相關延遲而改為秋季發表，卻陰錯陽差讓旗艦產品完美碰上最關鍵購物旺季。此外，這項策略之所以成功，也是因為它簡化了計畫與行銷，使得華爾街更容易預測蘋果營收。

古爾曼指出，新時程安排讓蘋果得以實現更穩定的全年營收，減輕員工與製造夥伴的壓力，避免高階與入門機型相互形成市場競爭，並有更多機會對抗三星等競爭對手「分散式產品發表」的挑戰。

值得注意的是，蘋果軟體也將看見類似情況。該公司多年來都在秋季推出主要作業系統，偶爾在春季增加較小規模的更新。隨著iPhone發表時間表改變，這些春季軟體版本也將變得越來越關鍵，預計明年春天問世、用於iOS 26.4的新版Siri，或許可以看出端倪。