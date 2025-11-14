　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

香港廚師8度來台下手行竊...都去這2店　專程來偷原因曝光

▲▼香港廚師來台專挑信義區兩家蘋果專賣店下手，自述因為人潮多不容易被注意。（圖／記者邱中岳翻攝）
香港廚師來台專挑信義區兩家蘋果專賣店下手，自述因為人潮多不容易被注意。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市信義區兩家蘋果專賣店2024年11月起多次遭人行竊，專挑新款的耳機、觸控筆等物品下手，且得手後竟輾轉跑到香港變賣，但蘋果全球聯網資訊發達，台灣失竊物品在香港出現也引起注意，台灣蘋果也立刻前往北市刑大偵一隊報案，警方在機場逮捕下手行竊的香港籍廚師。

警方調查，38歲的吳姓香港籍男子，平時在香港擔任廚師工作，卻經常來台灣旅遊，私下卻跑到信義區的兩家蘋果專賣店，專門挑新款的耳機、觸控筆等物品下手行竊，台灣蘋果專賣店清點後發現物品短缺，調閱監視器鎖定吳姓男子涉嫌重大，立刻通知警方處理。

▲▼香港廚師來台專挑信義區兩家蘋果專賣店下手，自述因為人潮多不容易被注意。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方掌握相關情資後，立刻著手進行偵辦，並且針對吳姓男子向機場海關通報境管，直到7日吳姓男子準備出境返回香港時，警方在機場當場將人逮捕到案，並在身上查扣蘋果藍芽耳機4副、觸控筆2支等證物，訊後依照竊盜罪嫌移送地檢署偵辦。

據悉，吳姓男子從2024年11月就開始在專賣店下手行竊，因為台灣逛蘋果專賣店的人潮眾多，所以並不會被注意，得手之後就帶回香港變賣，殊不知，蘋果在全球的販售資訊、商品代號都有連線，所以台灣蘋果早就掌握吳嫌得手後在香港銷贓。

警方發現，香港籍的吳姓男子一年內來台多達8次，直到最後這次才被台灣蘋果專賣店通報為竊盜犯，清查8次每次得手的品項，比對之下總價值多達10萬元，警方也呼籲，竊賊切勿心存僥倖，以身試法。

11/12 全台詐欺最新數據

457 2 5487 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

立委前助理牽線收黑錢！國土署高官A百萬豪嗑保健品　二審下場曝

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

82歲嬤孤獨死剩白骨！重陽禮金也沒領　社工2周前訪視敲門無回應

嗆「斬殺閩南狼」獎勵100萬！台中警方要辦了　陳柏源赴派出所筆錄

司法與工藝的奇蹟合奏　「司法之秤」揭幕進駐最高檢

五口命案李女傳「雙手沾血照」恐嚇　傳訊：神經病殺人不會怎樣

740萬奧迪自撞竟詐保140萬！4連霸林智勇判囚4年6月定讞...立即解職

鳴笛過路口！嘉義救護車與小客車發生碰撞翻覆　3人受傷送醫

不爽網路留言！3高工學生校門前當街爆拉扯　師長急衝化解

被控巧立「律師費+代言費」掏空泰山　前董座詹景然獲不起訴

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

生日變忌日…23歲騎士困賓士車底！獲救時「已全身發黑」送醫不治

台南凌晨民宅火警！1男驚慌逃生　2%燒燙傷送醫

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

中共懸賞八炯、閩南狼　陸委會：只是做做樣子

OL筆電被「NPC」摸走瞬間被拍下

OL筆電被「NPC」摸走瞬間被拍下

台中市一名林女昨日到便當店買晚餐時，把裝有筆電的包包掛在機車上，結果遭一名謝男摸走，警方今早在謝男住處逮人，依竊盜罪移送。整個過程，都被一名路過騎士的行車紀錄器拍下，有許多民眾認出，謝男常在北區活動，行徑較為特殊。

約性交易過了一夜人機兩失　她怒報警

約性交易過了一夜人機兩失　她怒報警

三宅一生聯名Apple「手機包」

三宅一生聯名Apple「手機包」

香港竊盜蘋果

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」
救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

