香港廚師8度來台下手行竊...都去這2店　專程來偷原因曝光



▲香港廚師來台專挑信義區兩家蘋果專賣店下手，自述因為人潮多不容易被注意。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市信義區兩家蘋果專賣店2024年11月起多次遭人行竊，專挑新款的耳機、觸控筆等物品下手，且得手後竟輾轉跑到香港變賣，但蘋果全球聯網資訊發達，台灣失竊物品在香港出現也引起注意，台灣蘋果也立刻前往北市刑大偵一隊報案，警方在機場逮捕下手行竊的香港籍廚師。

警方調查，38歲的吳姓香港籍男子，平時在香港擔任廚師工作，卻經常來台灣旅遊，私下卻跑到信義區的兩家蘋果專賣店，專門挑新款的耳機、觸控筆等物品下手行竊，台灣蘋果專賣店清點後發現物品短缺，調閱監視器鎖定吳姓男子涉嫌重大，立刻通知警方處理。

警方掌握相關情資後，立刻著手進行偵辦，並且針對吳姓男子向機場海關通報境管，直到7日吳姓男子準備出境返回香港時，警方在機場當場將人逮捕到案，並在身上查扣蘋果藍芽耳機4副、觸控筆2支等證物，訊後依照竊盜罪嫌移送地檢署偵辦。

據悉，吳姓男子從2024年11月就開始在專賣店下手行竊，因為台灣逛蘋果專賣店的人潮眾多，所以並不會被注意，得手之後就帶回香港變賣，殊不知，蘋果在全球的販售資訊、商品代號都有連線，所以台灣蘋果早就掌握吳嫌得手後在香港銷贓。

警方發現，香港籍的吳姓男子一年內來台多達8次，直到最後這次才被台灣蘋果專賣店通報為竊盜犯，清查8次每次得手的品項，比對之下總價值多達10萬元，警方也呼籲，竊賊切勿心存僥倖，以身試法。