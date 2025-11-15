　
國際

蘋果輸了！　Apple Watch「血氧監測」侵權恐賠194億

▲▼ Apple Watch。（圖／達志影像／美聯社）

▲Apple Watch的血氧監測技術被判定侵權。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國加州一個聯邦陪審團14日裁定，蘋果公司因Apple Watch侵犯醫療監測技術公司Masimo的血氧檢測技術專利，必須支付6.34億美元（約新台幣194億元）鉅額賠償金。蘋果發言人表示，該公司不同意判決結果，將提出上訴。

《路透社》報導，陪審團認定Apple Watch的運動模式及心率通知功能，違反了Masimo的專利權利。Masimo發言人證實訴訟結果，並稱「這是我們持續保護創新技術和智慧財產權的重大勝利。」

Masimo先前就指控蘋果挖角其員工，並竊取脈搏血氧儀技術用於Apple Watch。美國貿易法庭於2023年認定蘋果技術侵權後，禁止Apple Watch Series 9和Ultra 2進口。蘋果則為了避免禁令，一度移除血氧讀取功能，直到今年8月才獲美國海關邊境保護局（CBP）批准，重新推出更新版本技術。

Masimo已就CBP決定提起訴訟，蘋果也在聯邦上訴法院挑戰進口禁令。美國國際貿易委員會（ITC）也於14日決定，將重新審議蘋果更新版手錶，是否仍應受進口禁令約束。
 

11/13 全台詐欺最新數據

457 1 5679 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

