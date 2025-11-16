iPhone 16e買氣不振、Air面臨停產　蘋果低價策略恐將重新洗牌

記者吳立言／綜合報導

蘋果今年主打的兩款平價新機 iPhone 16e 與 iPhone Air，市場反應皆不如預期，引發外界關注蘋果低價產品線是否將進入新一輪調整。16e 買氣不振，而 Air 更面臨生產即將終止的情況，顯示蘋果在中低價位帶的策略布局正遭遇挑戰。

根據中國微博爆料者「定焦數碼」稱，iPhone 16e 自上市以來需求低迷，被形容為蘋果近年「最不受市場青睞」的新品之一；而 iPhone Air 的銷售狀況更加嚴峻，相關供應鏈訊息指出 Air 的生產線預計將在本月底全面停止。

iPhone 16e 在今年初以 599 美元上市，搭載 A18 晶片、OLED 螢幕、C1 通訊晶片與 4800 萬畫素主鏡頭，原本被期待成為新一代的平價款主力。不過，業界觀察指出，市場對其規格與定位反應平淡，加上整體需求不高，使其銷量表現始終遲遲未見起色。

至於 iPhone Air，先前就多次傳出市場反應疲弱，需求遠低於蘋果原先預期。原訂於 2026 年與 iPhone 18 Pro 同期推出的第二代 Air，據悉已被蘋果調整時程，推出時點可能延後。

儘管現階段平價產品線表現不佳，蘋果仍將持續推出後續機種。外界傳聞指出，明年可能亮相的 iPhone 17e 預計搭載 A19 晶片，並有望引進動態島設計；而規劃中的 iPhone Air 2 亦被傳將配備額外鏡頭、更大的電池與氣室散熱系統，以強化競爭力並提升吸引度。