國際

iPhone暗藏「出軌留言區」！　大票過來人：抓到另一半偷吃

原來刪掉的都還在！iPhone暗藏「出軌留言區」　網：靠它抓到他偷吃

▲網友實測iPhone「顯示最近刪除」功能，成功找出伴侶隱藏對話，留言直呼「救了我的婚姻」。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

懷疑另一半偷吃時，許多人第一時間會查看手機訊息，但畫面乾乾淨淨就代表毫無異常嗎？澳洲網紅絲凱威特莉（Skye Wheatley）近日就在TikTok分享一項iPhone內建功能，可查看近期刪除的訊息，迅速在網路上爆紅，吸引許多網友跟進實測。

原來刪掉的都還在！iPhone暗藏「出軌留言區」　網：靠它抓到他偷吃

▲澳洲網紅絲凱威特莉（Skye Wheatley）於TikTok分享iPhone查詢刪除訊息的隱藏功能，引發網友熱烈討論。（圖／翻攝自TikTok／@skyemareewheatley）

根據《新聞網》（news.com.au）報導，絲凱威特莉在影片中指出，使用者只需開啟iPhone內建的「訊息」App，點選左上角的編輯（過濾條件），再選擇「最近刪除」（Show Recently Deleted），就能查看近30天內被刪除的對話紀錄。

絲凱威特莉提醒粉絲「小心查閱，自行承擔後果」，並在文中寫道：「別太天真，姐妹們」（Don’t be naive sis）。絲凱威特莉近期證實已與長期交往的伴侶拉克倫沃（Lachlan Waugh）分手，但她強調這支影片「只是想保護姐妹們」，否認是針對個人經歷而發文。

絲凱威特莉的貼文吸引超過百萬人觀看，許多網友留言證實真的曾透過該功能揭露出軌真相。其中，知名媽媽部落客貝拉梅西納（Bella Messina）也留言表示，「我可以作證，這個功能真的非常有用（Can vouch that this feature can be vvveeerrryyyyy helpful xx）」。

另有網友留言回應：「就是用這方法發現他偷聊女生」、「我懷孕40週時也是這樣查出來」、「結果是找外送茶」、「我以為手機乾淨就沒事，原來只是藏得深」。此外，根據專業私家偵探凱西克勞夫茲（Cassie Crofts）向《新聞網》透露，現代劈腿者越來越懂得隱匿行蹤，有些人甚至會利用iPhone的「備忘錄」（Notes）App進行秘密通訊。

克勞夫茲表示，只要開啟新筆記並點選「更多」後選擇「共享筆記」，對方一旦接受邀請，即可與之互動傳訊，還能即時刪除或設密碼鎖，完全不留痕跡。除了文字，照片與影片也能夠夾帶其中，是目前愈來愈常見的「隱藏管道」。

克勞夫茲還提醒一項常被忽略的細節：表情符號鍵盤也可能透露端倪。「一位女性委託人發現男友的常用表情中竟有茄子符號，自己卻從未收到過，最後真的查出對方在外曖昧傳訊」，她建議若察覺異狀，應理性應對、蒐證為先。

閃兵案偵結新北檢起訴 12 人 修杰楷、陳柏霖恐關2年以上
80歲老婦「1萬紅包塞嘴」悶死癱瘓兒　律師嘆最後的道別：是愛也是絕望
