推動善念文化　桃園市好人好事代表「八德獎」表揚

▲桃園市表揚好人好事運動協會舉行114年桃園市好人好事代表「八德獎」頒獎。（圖／記者楊淑媛攝，下同）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市表揚好人好事運動協會16日在桃園區田川會館，舉行114年桃園市好人好事代表「八德獎」頒獎活動。協會理事長林綋詰說，協會長年推動「行好事、做好人、說好話」不分年齡及階級，期大家將善念付諸行動，行小善也能積大德，協會積極向社會傳達「行善當及時」的理念，期建立幸福美好的社會。

出席「八德獎」頒獎典禮的副市長王明鉅表示，好人好事選拔已推動逾30年，藉由表揚善行典範，鼓勵市民在日常生活中以實際行動傳遞善的力量，讓社會更加祥和。今年獲表揚的12位得獎者長期默默付出，不論扶助弱勢、熱心公益或見義勇為，皆是支撐城市的重要力量，也感謝協會多年來致力推動善念文化。

114年度榮獲桃園市好人好事代表「八德獎」的12位得獎人分別是：王谷開、宋惠君、林春鳳、林明賜、卓麗嬌、張文興、張智淵、張翔翊、溫國臺、董鑑興、葉福州及謝秉樺。

12位得獎人獲獎事蹟有：宋惠君女士投入教育與藝文公益逾二十年，推動弱勢學童助學、健康防災與慈善演出，用行動打造桃園最美善的教育典範。卓麗嬌女士成立助學金與愛心餐會，長年推動社福活動，關懷弱勢、捐助學童與長者，以愛心行動溫暖社區。林明賜先生從基層打拚到創業成功，捐贈救護車，持續回饋社會，長期捐資關懷弱勢，落實「踏實做事、誠懇待人」精神。

林春鳳女士從大陸嫁到台灣二十幾年來，長年照顧長輩與弱勢家庭，投入新住民關懷志工行列，推動文化交流與社會共融。張文興先生每逢端午中秋自購物資親送關懷，讓溫情走入清寒家庭，長年資助弱勢兒少與長者，善行遍佈桃園。張智淵先生以營造工程專業結合公益，積極推動警雁關懷、警友會與賑災行動，帶領團隊投身社會服務與教育建設，持續以實際行動回饋社會。

張翔翊先生定期捐款支持兒童福利聯盟、家扶基金會與多家慈善團體，並親送物資至多所高中及社福機構，關懷弱勢與急難家庭，以行動實踐善的力量。溫國臺先生出身清寒、勤奮實幹，事業有成回饋社會，長年推動獎助學金與清寒助學金。葉福州先生創設希伯倫共生家園庇護工場20年，致力幫助弱勢，並以飯香本舖支持公益，堅持「付出才是最美的祝福」。董鑑興先生推動特教學校洗車自立計畫，並設警察獎助與急難救助金，投身教育與治安公益事務，以實際行動守護教育與警民合作。謝秉樺先生定期發放物資與關懷弱勢家庭與偏鄉學童，實踐「及時伸手」的助人精神，用行動傳遞社會溫暖，盼以善念帶動社會良善循環。