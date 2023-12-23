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桃園市好人好事代表「八德獎」頒獎　期推廣良善力量

▲桃園市好人好事代表「八德獎」頒獎

▲副市長王明鉅頒將給長期投入社會服務的葉順英女士。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

112年桃園市好人好事代表「八德獎」頒獎典禮，23日在桃園區鉑宴婚宴會館舉行，好人好事運動協會理事長趙子良期許所有的得獎人，做台灣最好的善的種子，將溫暖與愛的行善力量，向社會傳播出去，希望能帶動善的循環，鼓勵人人發揚互助美德，任何的救助或伸出援手，都可能改變一個人一生，期大家一起推廣良善力量，共建祥和社會。

▲桃園市好人好事代表「八德獎」頒獎

▲桃園市好人好事代表「八德獎」頒獎。（圖／記者楊淑媛攝）

榮獲桃園市好人好事代表「八德獎」最高榮譽的10位得獎人分別是：葉順英女士、黃鈺棋女士、徐佩玉女士、曾國治先生、楊鴻榮先生、張淑娟女士、蔡添貴先生、林雪華女士、蔡婕羚女士及吳文彬先生，得獎人長期在我們社會不同的領域行善，扶弱濟貧、公益服務、奉獻社會，所展現的義行善舉不但展現出對整個社會的高度關懷與溫暖的傳遞，更成為社會的典範。

▲桃園市好人好事代表「八德獎」頒獎

▲副議長李曉鐘期許大家「存好心、說好話、做好事、當好人」。（圖／記者楊淑媛攝）

接受表揚的葉順英女士長期投入社會服務，捐資幫助弱勢，並曾帶領桃園市迅雷救援協會參與多次救災活動。黃鈺棋女士長期為弱勢族群提供愛心義剪服務，並經常自掏腰包捐贈善款及物資。徐佩玉女士長期捐資興學，捐善款贊助弱勢，積極參與公益活動。曾國治先生為人樂善好施，每月固定捐款贊助弱勢，投身社會公益不遺餘力。

▲桃園市好人好事代表「八德獎」頒獎

楊鴻榮先生亦長期捐資興學，提供清寒獎助學金，捐助物資廣行公益。張淑娟女士長期擔任愛心義剪志工，並常以無名氏方式捐款幫助生活困難的人，默默行善，不求回報。蔡添貴先生長期愛心送菜，捐善款救急，幫忙解決弱勢家庭的民生問題，人稱市場菩薩。林雪華女士亦長期做義剪服務弱勢族群，並協助推動籌款活動，為弱勢籌集物資和棺木。蔡婕羚女士長期擔任愛心志工，捐資興學，並參與各項慈善服務。吳文彬先生熱心公益，投身義勇消防、國防志工及守望相助的行列，並時常關懷弱勢族群。

▲桃園市好人好事代表「八德獎」頒獎

理事長趙子良說，這個獎項除了肯定得獎人長期以來的行善義舉之外，更要對10位得獎人的付出與奉獻，表達最崇高的敬意。因為大家無私的奉獻，不但及時幫助了需要幫助的人，更為台灣社會做了最好的示範，期能引領更多志同道合的人一起來行善，讓「存好心、說好話、做好事、當好人」成為一個國民運動。包括：副市長王明鉅、副議長李曉鐘、立委萬美玲、市議員黃婉如等地方人士皆出席活動。

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