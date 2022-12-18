111年桃園市好人好事代表「八德獎」　呂昆霖等9人受獎

▲111年桃園市好人好事代表「八德獎」頒獎。（圖／表揚好人好事運動協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

111年桃園市好人好事代表「八德獎」、18日於桃園區鉑宴會館舉行頒獎。桃園市表揚好人好事運動協會理事長趙子良，期許9位得獎人，做台灣最好的善的種子，幫助需要幫助的人，也影響身邊的人、受幫助的人，大家都將成為善的種子，任何的救助或伸出援手，都可能改變一個人一生，期更多人把行善當成日常運動。

今(111)年度榮獲桃園市好人好事代表「八德獎」最高榮譽的9位得獎人，分別是：劉權曜、林義男、張宇騏、張素琴、呂昆霖、邱顯庭、程麗豔、呂哲瑋、彭明鳳。林義男先生長期為各社福機構提供愛心義剪服務，並參與各項慈善服務。張宇騏先生積極推動全台巡迴公益義廚活動，熱心公益。

義勇消防總隊的張素琴女士亦長期捐贈善款、贊助弱勢，積極參與各團體公益活動。呂昆霖先生長期擔任育幼院的志工，贊助清寒學生助學金。大樹警友站站長邱顯庭先生長期捐資贊助學校，辦理愛心捐血活動。程麗豔女士長期幫助弱勢家庭孩童，愛心捐款及捐物資廣行公益。呂哲瑋先生主辦多次送愛心物資的活動，長期擔任桃園市志工。彭明鳳女士長期協助街頭大廚計劃，舉辦多次愛心義煮活動。

桃園市長鄭文燦、副議長李曉鐘肯定得獎人，長期在社會不同的領域扶弱濟貧、公益服務、貢獻教育，透過不同形式與管道，展現善行義舉，亦親自到場頒獎。