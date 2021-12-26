2021年桃園市好人好事代表「八德獎」頒獎　揚善發揮正能量

▲2021年桃園市好人好事代表「八德獎」頒獎。（圖／好人好事協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「揚善」可以不需太低調，才能發揮社會影響力。2021桃園市好人好事代表「八德獎」頒獎典禮，26日於桃園區皇家薇庭婚宴會館舉行。桃園市表揚好人好事運動協會理事長趙子良期許得獎人，在社群網路媒體發達的現今社會，經常充斥著血腥暴力、負面新聞，善行義舉、正能量在這現今社會格外顯得需要與重要。

趙子良說，所有的得獎人都是台灣最好的善的種子，不但能及時幫助了需要幫助的人，更代表所有得獎人將影響身邊的人、受幫助的人，都將成為善的種子，任何的救助或伸出援手，都可能改變一個人一生，期待未來更有3倍、5倍、10倍的人，共同參與行善。

榮獲2021桃園市好人好事代表「八德獎」最高榮譽的10位得獎人分別是：黃緗淩、陳玉麗、袁慧心、江萬燮、應王彩英、譚漢琦、童筱喬、黃秀春、徐秀錦、唐台輝等熱心人士。

黃緗淩現任南崁高中家長會長，長期從事社會福利公益，行善事蹟遍布全台。陳玉麗現任桃園市希望之光關懷協進會理事長，長期對貧寒學生及家庭給予關懷，捐資興學金額都超過百萬元。袁慧心現任桃園市心桃園文化發展協會理事長，長期募款捐資給弱勢家庭，誓言成為弱勢及新住民的靠山。江萬燮現任茄苳義消分隊小隊長，積極參與搶救案件，參與捐血活動更達150次以上。

應王彩英現任日日新美容院負責人，1992年起加入了「桃園市愛心義剪協會」志工服務，長期提供愛心義剪服務，造福無數弱勢團體。譚漢琦現任多個桃園市社團幹部，替弱勢族群爭取福利，善行不落人後。童筱喬現任正港泰享吃泰式料理負責人，積極參與並協助辦理無數次街頭大廚心計劃愛心義煮活動。黃秀春曾任嘟嘟美食館的負責人，運用自身烹飪專業參與許多愛心義廚公益活動。

徐秀錦現任兆輝塑膠有限公司會計，參與每月一愛的精神，至今已參與九十幾場愛心活動及志工服務。唐台輝現任華勛義消分隊副分隊長、華勛獅子會會長投入社會志願服務工作已22年，多次辦理捐血、寒冬送暖、義廚圍爐、清寒獎助學金等關懷弱勢家庭活動。