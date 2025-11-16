　
社會 社會焦點 保障人權

通緝犯開車抽喪屍煙彈拒檢落跑　警火速包圍逮人扣煙彈+折疊刀

▲內湖警方16日下午圍捕持有喪屍煙彈並逃逸拒檢的陳林兩名男子 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲內湖警方16日下午圍捕持有喪屍煙彈並逃逸拒檢的陳林兩名男子 。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

北市內湖區16日下午發生一起拒檢逃逸案件，內湖分局警員在攔查一輛自小客車時，發現車內疑似有毒品煙彈，未料駕駛竟加速逃逸。警方隨即展開追緝，最後於民權東路六段2號前成功攔下車輛，將車內兩名男子逮捕，並查獲俗稱喪屍煙油煙彈的依托咪酯煙彈與刀械等物。

▲內湖警方16日下午圍捕持有喪屍煙彈並逃逸拒檢的陳林兩名男子 。（圖／記者張君豪翻攝）

內湖警方指出，今天16時許，當時該分局文德所副所長陳明昶、警員王淯群執行15時至18時巡邏勤務，在新湖一路36巷發現一輛可疑自小客車，兩警上前攔查。警員目視車內疑似有喪屍煙油成分煙彈，在場警力要求兩人下車接受盤查時，駕駛卻突然拒檢踩油門逃逸。

▲內湖警方16日下午圍捕持有喪屍煙彈並逃逸拒檢的陳林兩名男子 。（圖／記者張君豪翻攝）

警方緊急無線電通報請求支援，並沿線追緝，最終於民權東路六段2號前攔停該車，將車內兩名男子壓制逮捕歸案。經查車內陳男（20歲）為詐欺案通緝犯，與同車林男（35歲）當場被捕。警員在車內查扣依托咪酯煙彈1顆、電子煙2支、煙油補充液1瓶，以及折疊刀2把。

警訊後將兩人依涉犯毒品危害防制條例、妨害公務、通緝案由移送法辦，內湖警方強調：對毒品及拒檢行為採取零容忍態度，持續強化巡邏查緝以維護市區治安。

獨／豪宅雙屍美女藥頭正面曝　疑48小時「馬拉松極樂趴」奪2命

太子集團層峰派對淫亂內幕曝　總務長出口海量台灣女模網紅性服務

9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流藥頭」

 
台南轎車肇事翻覆！車內搜出喪屍煙彈

台南轎車肇事翻覆！車內搜出喪屍煙彈

台南永康區中山南路與高速一街二段，10日中午12時36分許發生一起車禍翻覆事故，一輛小客車因車禍翻覆，永康分局警方到場查處時，在翻覆車輛內查獲一顆毒品「喪屍煙彈」，將48歲郭姓駕駛依毒品危害防制條例現行犯逮捕偵辦。

賓士逆向猛撞消防栓！駕駛受傷拒就醫　身上5顆喪屍煙彈

賓士逆向猛撞消防栓！駕駛受傷拒就醫　身上5顆喪屍煙彈

無照男掛假牌違停拒檢　警破窗搜出喪屍煙彈

無照男掛假牌違停拒檢　警破窗搜出喪屍煙彈

毒駕害死人畫面曝！桃園貨車解體斷兩截　駕駛慘死

毒駕害死人畫面曝！桃園貨車解體斷兩截　駕駛慘死

基隆休旅車拒檢「衝撞警車」！車內查獲喪屍煙彈

基隆休旅車拒檢「衝撞警車」！車內查獲喪屍煙彈

