新北無照男掛假牌違停拒檢　警破窗拉出壓制！車內搜出喪屍煙彈

記者陳以昇／新北報導

沒有駕照的吳姓男子（41歲）8日晚間駕駛懸掛他車牌照的小客車違規停車，遭警方盤查時竟拒檢，並鎖在車內僵持半個多小時。警方最終動用警棍破窗，將男子拉出車外壓制逮捕，並在車內查獲俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯煙彈。全案依妨害公務、公共危險、偽造文書、毒品罪等罪移送法辦，違規部分開罰2萬7500元。

▼吳男無照掛假車牌拒檢，員警破窗 。（圖／記者陳以昇翻攝）

昨晚8時許，海山分局文聖派出所員警行經板橋區雙十路二段與松柏街口時，發現一部藍色小客車違規停車阻礙交通，於是上前關切、盤查。經調查，駕駛吳姓男子未領有駕駛執照，且懸掛的車牌是他車牌照。員警當場要求吳男熄火並下車盤查，但吳男拒絕配合，並將車門反鎖，雙方一度僵持不下。

在僵持約半個多小時後，支援警力趕抵，吳男仍拒絕配合，警方果斷使用警棍破窗，將吳男拉出車外依現行犯逮捕。經進一步搜索，在車內起獲3顆依托咪酯煙彈及2支吸食器。據了解，吳男有毒品、傷害等多項前科，坦承邊抽「喪屍煙彈」（依托咪酯）邊開車，且駕駛的車輛與車牌是分別向不同友人借來的。

警方訊後，將吳男依妨害公務、偽造文書、公共危險罪及違反毒品危害防制條例等罪嫌，移送新北地方檢察署偵辦。此外，針對吳男的交通違規部分，警方也將依法掣單告發，包括：使用他車牌照（罰款7,200元）、無照駕駛（罰款18,000元）、違規停車（罰款900元）、不服稽查取締（罰款1,400元），共計2萬7500元。

▲▼吳男被員警拉出車外壓制逮捕，還在車內搜出依托咪酯喪屍煙彈 。（圖／記者陳以昇翻攝）