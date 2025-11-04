驚悚畫面曝！桃園貨車遭毒駕擦撞　車身解體噴斷兩截…駕駛慘死

記者沈繼昌、黃資真／桃園報導
桃園市龜山區忠義路昨(3日)晚上9時54分發生嚴重車禍！貨車遭同向直行的轎車碰撞後，當場失控衝撞路邊路燈，車身斷成兩截、車頭爛毀，警消獲報到場時駕駛戴姓男子(67歲)已無呼吸心跳，緊急送往林口長庚醫院搶救後，仍不幸宣告不治，經查轎車駕駛毒駕上路，全案依過失傷害致死、公共危險、毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦。
▲桃園貨車駕駛戴姓男子遭毒駕轎車擦撞，失控衝撞路燈身亡。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）
事發畫面中可以看見，白色轎車突然偏移擦撞到貨車，貨車當場失控甩尾，車身攔腰撞上路燈後斷成兩截解體，零件宛如爆炸般噴飛，現場一片狼藉，後方目擊全程的騎士命大躲過一劫。
初步了解，戴姓男子駕駛貨車沿忠義路直行，行經光峰路口時，遭同向黃姓男子(33歲)駕駛的白色轎車擦撞，當場失控衝撞路邊的電線桿，波及路旁3輛汽車，警消獲報到場緊急將戴男救出，送醫搶救後仍宣告不治。
當下黃男酒測值雖為0，但精神恍惚明顯有問題，進一步搜查後竟在車內副駕駛座上搜出查獲依托咪酯煙彈（俗稱喪屍煙彈）8顆、電子煙桿主機2支，後續黃男依過失傷害致死、公共危險、毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦，警方將報請檢察官申請羈押禁見，向上溯源毒品來源。
讀者迴響