驚悚畫面曝！桃園貨車遭毒駕擦撞　車身解體噴斷兩截…駕駛慘死

親藍粉專政客爽3日點名前國民黨中常委、桃園市議員黃敬平，痛批國民黨最該被淘汰的就是這種咖小，大罷免期間跑去綠營政論訕笑自己人，自己可以從今天一路打你到2026。對此，黃敬平回應，黨主席都已選完了，何須霸凌來霸凌去，徒惹笑話親痛仇快。但大批國民黨支持者仍洗版批評「平常上綠媒，炮口對內的時候怎麼沒有想想會有今天」、「明年一定團結桃園選民讓你下去」、「不是很會嗆18位立委該罷」。