美國智庫分析：川普對委內瑞拉動武機率超過5成

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普在白宮連續3天商討委內瑞拉情勢後，於本月14日表示，自己已「在某種程度上做出決定」，接下來將如何處理對委內瑞拉採取軍事行動的可能性。美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）顧問坎西恩（Mark Cancian）研判，川普對委國動武的可能性已達5至7成。

綜合《華盛頓郵報》與CBS報導，川普在14日晚間搭乘「空軍一號」飛往佛羅里達州時表示，目前無法透露美國政府準備對委內瑞拉採取的後續行動為何；然而多名知情人士透露，川普於12日的每日情報簡報中已收到與委國相關的風險評估，13日參謀首長聯席會議主席凱恩、以及國安團隊再度向川普提供軍事項目簡報。14日與會者包括川普本人、凱恩、副總統范斯、國防部長赫塞斯、國務卿魯比歐以及白宮副幕僚長米勒等人。

知情人士透露，部署於拉丁美洲周邊的美軍航艦「福特號」上，戰機飛行員已開始研究委內瑞拉的防空系統，但尚不清楚是否已接獲出擊準備命令。還有2名人士稱，美國可能動用專責捕捉與殲滅任務的精銳「三角洲部隊」。與此同時，委內瑞拉國防部宣布動員近20萬名官兵提升警戒。

一名美國官員指出，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）「非常害怕，也應該害怕」，因為川普目前考量的選項「對馬杜洛及其非法政權極為不利」。

多名曾查看相關文件的官員指出，川普政府企圖以混合法律論點來合理化在拉美地區採取軍事行動，包括將毒品走私犯罪與武裝衝突法相互套用，甚至試圖把毒品與化學武器相提並論，並以「集體自衛」為理由，聲稱美國是與哥倫比亞、墨西哥等盟友共同對抗跨國毒梟集團。

國安專家普遍認為，川普可能很快就會採取行動。美國南方司令部前司令李察遜指出，委內瑞拉軍隊所使用的武器與防空系統多數老舊。坎西恩則分析，美軍若以約170枚戰斧巡弋飛彈攻擊，數小時內即可癱瘓委內瑞拉的空防能力。

美國國防部長赫塞斯13日已宣布啟動「南方之矛」行動，目標為打擊西半球的毒品恐怖組織。鄰近委內瑞拉的千里達及托巴哥共和國亦宣布，自16日起與美方展開為期6天的軍事聯合演習。