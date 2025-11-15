　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美軍新規劃！　加薩走廊分拆「綠區重建、紅區廢墟」爆爭議

▲▼加薩市區空拍照。（圖／路透）

▲加薩市區空拍照。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

加薩戰後局勢牽動全球，美國最新軍事規劃文件曝光，內容顯示華府正推動一項「長期分區」方案，將整個加薩走廊切分為由以色列與國際部隊共同掌控、得以啟動重建工程的「綠區」，以及另一側仍維持廢墟狀態、供平民被迫聚集的「紅區」。此舉引起外界質疑，美國是否意圖讓加薩在停火後陷入「非戰非和」的模糊狀態。

根據《衛報》取得的美軍規劃文件，美方初步構想是讓外國部隊與以軍部署在加薩東側，以目前由以色列控制的「黃色分界線」（yellow line）為界，將加薩區隔開來。美國官員坦言，「理想上我們會希望最終統合整個加薩，但那只是願景，短期內不可能。」

美國相信，一旦綠區（green zone）重建取得進展，自然會吸引巴勒斯坦平民跨越分界線，「不用軍事手段，他們會因為看到更好的生活條件而自願移動。」但這種用援助引導人口流動的方式，也被比擬成當年伊拉克和阿富汗的「綠區模式」，外界擔心加薩恐重蹈覆轍。

在伊拉克和阿富汗，西方部隊曾躲入由巨型混凝土牆圍起的綠區避難，卻讓外圍社區因戰事失控而陷入混亂。如今美國再次提出類似概念，特別是在歷經兩年、被聯合國委員會指控具有「種族滅絕風險」的戰事後，更加引發警戒。

川普（Donald Trump）先前提倡的20點和平計畫，也把加薩未來框定成「解除武裝」與「以色列退至安全周界（security perimeter）」的架構，由國際穩定部隊（ISF）協助執行，再逐步推動重建。

但在實際操作上，各國是否願意派兵仍是最大變數。美軍甚至提出由英國、法國、德國等歐洲部隊擔任核心，但被歐洲外交人士形容是「不切實際」。

另一方面，加薩當前的重建需求極度迫切。聯合國統計指出，加薩戰爭造成超過 80% 建物受損或全毀，幾乎所有學校及醫院被摧毀；近150萬巴勒斯坦人仍在等待緊急避難物資，數十萬人住在帳篷，甚至連帳篷支架等基本物資都因被以色列認定為「可軍民兩用」而遭禁止進入。

現階段，超過200萬居民被迫擠在加薩沿海狹長的紅區（red zone），面積不到整個加薩的一半，而重建工程僅能在綠區啟動。儘管美方強調最終目標是「慢慢將加薩引回和平與平民治理」，但也承認無法給出任何時間表，加薩的未來，依舊籠罩在不確定之中。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

美國總統川普15日證實，將對英國廣播公司（BBC）提告並求償10億至50億美元，因為該媒體惡意剪輯其演說內容，「我們必須這麼做，他們甚至承認了他們騙人……他們改變了從我嘴巴裡說出口的話。」

關鍵字：

哈瑪斯以色列巴勒斯坦軍武國際軍武加薩走廊川普美國北美要聞

讀者迴響

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝
82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

