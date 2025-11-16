川普狂掃債券！英特爾、Meta、高盛入列　175筆交易總額上看105億

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國官箴局（U.S.Office of Government Ethics）15日公布的財務揭露文件顯示，總統川普在8月28日至10月2日完成超過175筆金融交易，購買至少8200萬美元的企業及市政債券，投資標的涵蓋多個受惠於其政策的產業，若把各項申報區間上限加總，川普所購債券最高總額可能超過3.37億美元（約新台幣105億元）。

路透報導，這些揭露文件僅提供購買金額區間範圍，未列出具體金額，若以區間範圍上限加總，川普購買的債券最高總價值超過3.37億美元。已知這些購入的債券主要包括市政債券、州政府債券、學區債券以及其他公共機構發行的債券。

川普的新投資組合橫跨多個產業，包括已從其政府金融鬆綁政策中受益的領域，企業債券標的包含晶片製造商博通（Broadcom）、高通（Qualcomm），科技巨頭Meta，零售商家得寶、CVS Health，以及華爾街投行高盛、摩根史丹利等。另外，在美國政府取得英特爾股份之後，川普也買進英特爾債券。

白宮並未對此發表評論，但川普政府曾提到，川普本人及家族並未參與投資組合管理，而是由第三方金融機構代為操作。根據8月一份文件顯示，自從川普1月20日重返白宮以來，他已購入超過1億美元債券。

根據川普2025年6月提交的年度申報，來自加密貨幣、高爾夫球場、授權等方面的收入超過6億美元。根據當時的估算，川普資產總額至少達16億美元。