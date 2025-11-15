快訊／九份驚傳遊覽車火燒車！車尾冒火瞬間延燒　恐怖畫面曝光

記者郭世賢／新北報導
新北市知外景點九份汽車路今（10日）下午4時許發生一起遊覽車火燒車意外。一輛行駛中的遊覽車不明原因從車尾冒出火煙，火勢迅速向前蔓延。警消接獲通報後，立刻派遣大批人力趕抵現場滅火，火勢於4時50分許撲滅，所幸未造成人員傷亡，至於確切起火原因仍待調查釐清。
據了解，事發時車內並無乘客，該旅行團遊客共有5男6女，及導遊1人，旅客及導遊當時都在九份老街遊覽。
▲▼遊覽車車尾冒火瞬間延燒，九份團客未在車上全數平安。
