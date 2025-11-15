　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／九份驚傳遊覽車火燒車！車尾冒火瞬間延燒　恐怖畫面曝光

記者郭世賢／新北報導

新北市知外景點九份汽車路今（10日）下午4時許發生一起遊覽車火燒車意外。一輛行駛中的遊覽車不明原因從車尾冒出火煙，火勢迅速向前蔓延。警消接獲通報後，立刻派遣大批人力趕抵現場滅火，火勢於4時50分許撲滅，所幸未造成人員傷亡，至於確切起火原因仍待調查釐清。

據了解，事發時車內並無乘客，該旅行團遊客共有5男6女，及導遊1人，旅客及導遊當時都在九份老街遊覽。

▲瑞芳遊覽車車尾冒火瞬間延燒。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼遊覽車車尾冒火瞬間延燒，九份團客未在車上全數平安。

▲瑞芳遊覽車車尾冒火瞬間延燒。（圖／記者郭世賢翻攝）

►母抱抽搐男嬰衝交通隊求救　警鳴笛開道「3分鐘衝到醫院」搶命

►撞擊畫面曝！瑞芳聯結車轉彎「騎士迎面撞上」　卡輪下送醫不治

►富貴角海域捕明蝦「立發168號」翻覆6人落海　船長等3人失蹤

►狠男押人打3針海洛因棄屍核二廠！一審判無期　3共犯1人暴斃

►用LINE徵才誘騙少女6度性交易　馬伕上次緩起訴這回栽了

►手機掉車上！女上山掃墓祭祖迷路　「給祖先吃的蘋果」救她一命

更多新聞
快訊／九份遊覽車火燒車！　恐怖畫面曝光

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

新北市瑞芳區遊覽車火燒車九份老街

