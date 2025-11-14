防堵豬瘟！新北加碼補貼飼料、防疫設備　助養豬場穩定轉型

▲新北市提供轄內養豬場相關防疫設施及消毒設備補助，強化防疫防線。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

因應近期非洲豬瘟疫情升溫，中央宣布全面禁用廚餘餵豬並啟動全國禁運禁宰措施，同時提供飼料差額補助，以降低豬農在改用飼料期間的成本負擔。新北市政府除全力配合中央政策外，亦加碼推出多項補助措施，包括飼料差額補貼與防疫設備補助，協助轄內養豬場穩定營運、維持豬肉供應量與市場價格平穩。

新北市農業局表示，為減輕禁用廚餘期間的營運壓力，中央針對使用廚餘的養豬場，每頭豬提供為期15天、每頭300元的飼料差額補助。新北市原本約有8成豬隻採用廚餘餵養，此次政策對產業衝擊較大，因此市府決定加碼補貼，每頭豬再補助150元，使豬農每頭豬可獲得共450元補助，協助降低改用飼料期間的成本，提高經營穩定性，並確保市場豬肉供應不受影響。

▲新北市加碼補助因應全國禁運禁宰期間每頭豬之飼料差額補助150元，每頭豬合計可獲補助450元。

此外，新北市政府同步提供防疫設施及消毒設備補助，補助額度為購置經費的一半、每場最高1.5萬元，期盼透過補助提升養豬場生物安全層級，降低疫病傳播風險，全面強化養豬產業防疫韌性。

農業局指出，自中央宣布全面禁用廚餘以來，新北市已陸續派員加強巡查，目前累計已執行494場次，主要檢查是否仍有違規使用廚餘餵養及場內生物安全措施是否確實落實。市府此次加碼補助的飼料差額補貼，對象為持有新北市核發之廚餘再利用許可，且已依規定改用飼料餵飼的養豬場；防疫設施與消毒設備補助則開放本市所有養豬場申請。

▲新北加碼飼料及設備補貼，協助養豬產業穩定營運，符合資格之養豬場即日起可向新北市養豬協會提出申請。