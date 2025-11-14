　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

防堵豬瘟！新北加碼補貼飼料、防疫設備　助養豬場穩定轉型

▲新北加碼補貼飼料與防疫設備。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市提供轄內養豬場相關防疫設施及消毒設備補助，強化防疫防線。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

因應近期非洲豬瘟疫情升溫，中央宣布全面禁用廚餘餵豬並啟動全國禁運禁宰措施，同時提供飼料差額補助，以降低豬農在改用飼料期間的成本負擔。新北市政府除全力配合中央政策外，亦加碼推出多項補助措施，包括飼料差額補貼與防疫設備補助，協助轄內養豬場穩定營運、維持豬肉供應量與市場價格平穩。

新北市農業局表示，為減輕禁用廚餘期間的營運壓力，中央針對使用廚餘的養豬場，每頭豬提供為期15天、每頭300元的飼料差額補助。新北市原本約有8成豬隻採用廚餘餵養，此次政策對產業衝擊較大，因此市府決定加碼補貼，每頭豬再補助150元，使豬農每頭豬可獲得共450元補助，協助降低改用飼料期間的成本，提高經營穩定性，並確保市場豬肉供應不受影響。

▲新北加碼補貼飼料與防疫設備。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市加碼補助因應全國禁運禁宰期間每頭豬之飼料差額補助150元，每頭豬合計可獲補助450元。

此外，新北市政府同步提供防疫設施及消毒設備補助，補助額度為購置經費的一半、每場最高1.5萬元，期盼透過補助提升養豬場生物安全層級，降低疫病傳播風險，全面強化養豬產業防疫韌性。

農業局指出，自中央宣布全面禁用廚餘以來，新北市已陸續派員加強巡查，目前累計已執行494場次，主要檢查是否仍有違規使用廚餘餵養及場內生物安全措施是否確實落實。市府此次加碼補助的飼料差額補貼，對象為持有新北市核發之廚餘再利用許可，且已依規定改用飼料餵飼的養豬場；防疫設施與消毒設備補助則開放本市所有養豬場申請。

▲新北加碼補貼飼料與防疫設備。（圖／新北市農業局提供）

▲新北加碼飼料及設備補貼，協助養豬產業穩定營運，符合資格之養豬場即日起可向新北市養豬協會提出申請。

【更多新聞】

►母抱抽搐男嬰衝交通隊求救　警鳴笛開道「3分鐘衝到醫院」搶命

►撞擊畫面曝！瑞芳聯結車轉彎「騎士迎面撞上」　卡輪下送醫不治

►富貴角海域捕明蝦「立發168號」翻覆6人落海　船長等3人失蹤

►狠男押人打3針海洛因棄屍核二廠！一審判無期　3共犯1人暴斃

►用LINE徵才誘騙少女6度性交易　馬伕上次緩起訴這回栽了

►手機掉車上！女上山掃墓祭祖迷路　「給祖先吃的蘋果」救她一命

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 2 5487 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
開出6.91億大樂透　彩券行曝店內神奇預兆
台灣遊客「16人吃5披薩」遭公審！義大利老闆錄影嗆：滾吧該死
「輕判不用當兵公平嗎？」　新北檢求刑閃兵藝人2年8月被誇：敬
快訊／大樂透6.91億元一注獨得！
身邊帶6歲女！她站橋上吹風被盯上 　海巡一查驚：非法躲437
每晚呻吟到4點！男女連日激戰6小時　泰足球員道歉認：體力太好

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

友邦聖克里斯多福及尼維斯總理訪台南　巴士底市與台南締結姊妹市

普發現金成詐騙新目標　金山警啟動社區識詐防線

馬太鞍溪堰塞湖溢流致道路中斷　花蓮警啟動多點交通管制

台南火警「汙染物飄向南方」！高雄市環保局緊急提醒：關窗少外出

防堵豬瘟！新北加碼補貼飼料、防疫設備　助養豬場穩定轉型

嘉義縣推廣野生動物教育　強化學生野生動物保育意識

嘉義朴子警結合社區敬老活動　強化防詐意識

普發1萬成詐騙目標　台西鄉公所走入社區教民眾「看懂真假」

嘉義市警局資安再升級　AI挑戰下獲國際認證

嘉義市警局創新防詐手作課程　微森林生態缸療癒又實用

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

生日變忌日…23歲騎士困賓士車底！獲救時「已全身發黑」送醫不治

台南凌晨民宅火警！1男驚慌逃生　2%燒燙傷送醫

友邦聖克里斯多福及尼維斯總理訪台南　巴士底市與台南締結姊妹市

普發現金成詐騙新目標　金山警啟動社區識詐防線

馬太鞍溪堰塞湖溢流致道路中斷　花蓮警啟動多點交通管制

台南火警「汙染物飄向南方」！高雄市環保局緊急提醒：關窗少外出

防堵豬瘟！新北加碼補貼飼料、防疫設備　助養豬場穩定轉型

嘉義縣推廣野生動物教育　強化學生野生動物保育意識

嘉義朴子警結合社區敬老活動　強化防詐意識

普發1萬成詐騙目標　台西鄉公所走入社區教民眾「看懂真假」

嘉義市警局資安再升級　AI挑戰下獲國際認證

嘉義市警局創新防詐手作課程　微森林生態缸療癒又實用

6.91億大樂透一注獨得　花蓮彩券行曝「早、晚班店員感應地震」

「重機女神」痞幼無預警宣布分手！　鬆口情斷原因：朋友更合適

不滿發雞排活動...揚言帶槍掃射乞丐　41歲男落網改口「一時氣憤」

變天警報！秋季最強冷空氣下周報到　北台灣急凍下探14度

台灣遊客「16人吃5披薩」遭公審！義大利老闆錄影嗆：滾吧該死的

直擊／奇景！SJ花車獨寵台灣「全場乖乖坐好」　神童加碼：再繞一圈？

「輕判不用當兵公平嗎？」　新北檢求刑閃兵藝人2年8月被誇：敬佩

快訊／大樂透6.91億元一注獨得！獎落這縣市

孫芸芸澳洲豪宅自拍腹肌美腿見客　美麗秘訣「重訓、戒糖」

盧廣仲師弟人氣太旺「演唱會全秒殺」：沒想到這天這麼快就來了

吳宗憲建議粿粿「淨身出戶」 勸范姜彥豐：何必單戀一枝花

地方熱門新聞

台中普發5萬元？盧秀燕：有錢就發

新北三大建設2026年完工　侯友宜：打造城市觀光新亮點

邱臣遠帶領新竹市繳出亮眼成績單

台南火警影響高雄！環保局：關窗少外出

武淵國小淹成汪洋「泡爛慘況」曝

台南麻豆資源回收廠突起火！企業義消合力滅火建功無人傷

台南後壁木造平房突燃全面燃燒消防16車29人撲滅無人傷

花蓮光復、萬榮、鳳林14日停班停課

桃園航空城推動進度延宕　徐其萬籲加快腳步

堰塞湖一日不解，光復永無寧日　敬畏自然：中央與地方以科學防災守護家園

桃園每年千名孩子需做入學心理鑑定

你所不知道的中壢國　走讀結合情境劇11/16登場

桃園龍潭三坑水鄉　大溪百吉休區公告劃定

新北幼貓獲救後康復　動物之家盼有緣人帶回家

更多熱門

相關新聞

新北幼貓獲救後康復　動物之家盼有緣人帶回家

新北幼貓獲救後康復　動物之家盼有緣人帶回家

新北市五股區日前有民眾通報，在中興路二段一處小巷內發現一隻奄奄一息的幼貓。新北市動保處人員獲報後立即前往救援，將小貓帶回五股動物之家治療。這隻貓咪當時全身枯槁、骨瘦如柴，雙眼感染嚴重，狀況相當危急；在獸醫師治療與動保員長期細心照護下，終於恢復健康，如今已成為動物之家的大眼萌貓「小枯葉」，準備迎接幸福新生活。

新北污水自行納管破25萬戶　接管普及率全國第一

新北污水自行納管破25萬戶　接管普及率全國第一

抓到就罰20萬！　農業部取消豬肉郵包「首次非故意免罰」

抓到就罰20萬！　農業部取消豬肉郵包「首次非故意免罰」

檳榔西施打1歲女兒巴掌還拿掃把痛毆　新北社會局緊急安置

檳榔西施打1歲女兒巴掌還拿掃把痛毆　新北社會局緊急安置

母抱抽搐男嬰求救　警鳴笛開道衝醫院搶命

母抱抽搐男嬰求救　警鳴笛開道衝醫院搶命

關鍵字：

豬瘟新北市飼料補助防疫設備養豬產業

讀者迴響

熱門新聞

夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒雙亡

為了寶寶我不能死　新手媽遭滅門生前心聲曝

正妹AV女優驚爆過世！　好友自責證實

裝高血壓閃兵！修杰楷、坤達、陳柏霖遭求刑2年8月

赤鬼伯伯認「有男友了」：沒在用套套

男同代孕再惹議！　疑慈濟醫師身分曝

入冬最冷挑戰冷氣團！下波變天暴跌10℃

2個月用水破6000度　82歲嬤住家孤獨死

八炯反通緝「2位中共高官」懸賞百萬　網嘆：會很慘

高雄爆微波爐虐貓！男子拍片炫耀很血腥

被迫收普發1萬　釋昭慧開噴竊國

不是牛排！老饕特地去吃西堤「只為1道菜」

鈊象電子23億接手「沒落股王」廠辦　斜槓房東年收8160萬

最難交到知心好友星座Top 3

即／康全電訊爆內線　正副董座偷賣股避損遭約談

更多

最夯影音

更多
辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」
救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面