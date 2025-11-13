新北幼貓「小枯葉」獲救後康復　五股動物之家盼有緣人帶回家

▲新北幼貓「小枯葉」獲救後康復。（圖／新北市動保處提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市五股區日前有民眾通報，在中興路二段一處小巷內發現一隻奄奄一息的幼貓。新北市動保處人員獲報後立即前往救援，將小貓帶回五股動物之家治療。這隻貓咪當時全身枯槁、骨瘦如柴，雙眼感染嚴重，狀況相當危急；在獸醫師治療與動保員長期細心照護下，終於恢復健康，如今已成為動物之家的大眼萌貓「小枯葉」，準備迎接幸福新生活。

五股動物之家表示，小貓送達後，獸醫師立即替牠進行清創處置、滴眼藥及營養補給，動保員並採輪班方式照顧，協助餵食與保暖陪伴。照護員薩燕菁回憶，當時的小貓瘦得像「枯萎的葉子」，模樣讓人十分心疼，因此替牠取名「小枯葉」，象徵期盼牠重新萌生成長。

▲幼貓「小枯葉」治療中已有好轉。

經過數週悉心照顧，「小枯葉」逐漸恢復食慾與活力，體態也由原本乾癟消瘦變得圓潤可愛，一雙明亮大眼更是充滿靈氣，如今已成為五股動物之家的人氣焦點，來訪民眾無不被牠的萌樣融化。

目前「小枯葉」已完全康復，正在等待有緣人將牠帶回家。動保處長楊淑方也指出，新北市各動物之家仍收容許多曾流浪、受傷或患病的動物，在照護下重獲新生，每一隻都有屬於自己的故事，期盼找到願意理解與陪伴牠們的家庭。民眾可在開放時間至動物之家參觀互動，了解動物的個性與狀況，找到最適合自己的終身夥伴。

楊淑方表示，將持續推動動物保護與福利工作，從救援、醫療、收容、認養到教育宣導，逐步提升動物之家環境品質與專業量能。同時提醒民眾，如發現需救援的動物，可撥打1959動保專線，由專業人員即時前往處理，讓每條生命都能得到尊重與妥善照護。目前新北市8所動物之家皆有可愛、親人的犬貓可供認養，民眾也可上「新北市動保處」官網認養，挑選適合的動物，為牠們開啟新的幸福旅程。

▲幼貓「小枯葉」已恢復健康有明亮大眼。