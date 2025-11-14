普發現金成詐騙新目標　金山警啟動社區識詐防線

▲普發現金陸續入袋，金山警分局強化打詐不鬆懈。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

有鑒於普發現金一萬元自11月12日起陸續發放，為強化民眾反詐騙意識、降低受騙風險，新北市金山警分局特別與萬里武聖堂關懷據點合作，舉辦反詐宣導講座。此次課程針對普發現金可能衍生的詐騙手法量身打造，以淺顯易懂的方式說明犯罪手法與防範技巧，期盼提升長者警覺心與自我保護能力。金山警分局長楊力強表示，普發現金期間是詐騙高峰，唯有警民合作、提高警覺，才能有效阻斷詐騙鏈，守護每一分應得的補助。

金山警分局表示，武聖堂關懷據點長期深耕地方公益，是居民信仰與社區凝聚的重要據點，本次識詐宣講團特別與其攜手合作，結合近期普發現金的流程加強宣導，透過實際案例分享，讓參與者更清楚掌握詐騙情境。為貼合據點長者的需求，宣導過程亦運用簡化語言與視覺化教材，協助提升理解效果。活動現場並提供防詐濕紙巾、提袋、吊飾等多樣宣導小物，藉由具體物件建立記憶點，加強民眾辨識詐騙的能力，遠離詐騙威脅。

金山警分局長楊力強表示，詐騙已成為當前治安的重要課題，唯有政府、警力與社區緊密合作，才能建構完善的防詐網絡。未來金山分局將持續透過更多社區活動結合犯罪預防宣導，深化民眾的反詐意識，讓識詐知識向下扎根，共同打造安全無虞的生活環境。