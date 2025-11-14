2025臺灣國際茶業博覽會　番路鄉農會參展亮點揭秘

▲ 番路鄉農會參加2025臺灣國際茶業博覽會 農業部政務次長胡忠一特地前來番路鄉農會攤位打氣 。（圖／番路鄉農會提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2025臺灣國際茶業博覽會與臺灣國際咖啡展今（14）日至17日於台北南港展覽館一館盛大登場，集結全臺茶葉與咖啡產業的頂尖品牌。嘉義縣番路鄉農會今年以「阿里山茶鄉・風味新生活」為主題盛大參展，設攤於嘉義縣「高山茶都」名茶館5號攤位，帶來多款兼具創新與地方特色的精緻商品，吸引許多茶友與消費者駐足選購，現場人潮絡繹不絕。

番路鄉農會此次主打多項亮點產品，其中「阿里山玫瑰花茶禮盒」以清香茶韻融合淡雅花香，搭配輕巧典雅的包裝設計，成為展場上最受女性消費者青睞的伴手禮之一。農會同時推出以「柿葉研萃」為特色的系列商品，從柿葉茶、花茶到創新加工品，展現出番路在地農產的多元價值。柿葉富含多酚、維生素C，經低溫烘焙後香氣溫潤回甘，成為新一代健康茶飲的代表，也象徵番路農會持續推動的「綠色循環」理念。

▲▼ 番路鄉農會參加2025臺灣國際茶業博覽會 高山茶都魅力登場、限量好禮搶購熱潮不斷 。（圖／番路鄉農會提供）

除了茶葉與柿產品，番路鄉農會今年更以跨界合作展現品牌創新力。與臺灣啤酒及阿里山林業鐵路共同打造的聯名款「神木之約」系列商品，以隙頂蜜香紅茶及在地玫瑰入酒，融合林鐵文化與山林意象，成為展場矚目的焦點。此外，農會攜手國立故宮博物院推出故宮聯名款茶果子冰淇淋，以阿里山茶、柿餅及〈綿壽萬禩〉元素融入外盒設計，兼具美味與文化美學價值〈綿壽萬禩〉元素融入外盒設計，兼具美味與文化美學價值。不僅外觀雅緻、風味獨特，更呼應茶鄉文化與藝術美學的結合，開賣即引起熱烈搶購。

展期間，凡於嘉義縣高山館消費，即可參加滿額贈活動，還有限時搶購優惠，吸引民眾排隊選購。今年番路鄉農會展區更設有現場試飲與互動體驗，讓參觀者能親身感受番路好茶的香氣與品質。

在「2025全國茶與咖啡分類分級評鑑聯合頒獎典禮」中，番路地區茶農及咖啡業者表現亮眼。於「第五屆臺灣產銷履歷茶分類分級TAGs評鑑」中，黃昶升與鄧友仁（父）／鄧仕禎（子）在清香型球形烏龍茶榮獲優選；而在「臺灣咖啡分類分級TCAGs評鑑」中，「珍5吉咖啡莊園」、「自在山林咖啡農莊」、「飲山郁」與「佳禾咖啡莊園」皆以卓越風味脫穎而出，展現阿里山高山咖啡的精湛品質。

番路鄉農會總幹事趙幸芳表示，番路鄉擁有豐富的高山茶園與多元農產，農會長年致力於推動品牌整合與加工創新，讓茶、柿、咖啡三大產業形成協力效應。「我們希望透過茶博會這個重要平台，讓更多人認識番路的農產魅力，從一杯茶、一片柿葉，到一口冰淇淋，體驗阿里山風土的細膩滋味與文化溫度。」

趙幸芳強調，未來番路鄉農會將持續推動產銷履歷制度與品質分級，鼓勵青年農民投入永續農業。農會也會持續開發更多在地農特產品加工商品，讓茶不只能用喝的，也能有更多變化出現在生活中，從飲品延伸至甜點、冰品與餐桌創意，展現番路農產的無限可能。