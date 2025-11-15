室友拿她水杯「泡月亮杯」！超噁照片曝　大馬女氣到連吐6次

▲馬來西亞女網友公開室友的惡劣行徑。（圖／翻攝自Threads）



記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞一名女子近日在社群平台Threads爆料，她意外撞見室友竟拿她的水杯來泡自己的月亮杯。她崩潰表示，自己每天都拿這個杯子喝水，甚至還是心愛之人送她的禮物，得知室友的惡行後更讓她忍不住連吐6次。

根據《中國報》報導，一名名為艾娜的馬來西亞女網友在Threads公開這起令人作嘔的經歷。她表示，自己每周都會固定返回故鄉怡保，只有在周一、周二偶爾會回到吉隆坡住處。然而由於父母本周前往泰國旅遊，因此身為獨生女的她決定留在吉隆坡，沒想到卻意外目睹室友的驚人行為。

她說，「我回到家口渴想喝水，結果發現我的杯子竟然被拿來浸泡月亮杯！」她進一步描述當時的噁心畫面，杯中的水呈現黃綠色，月亮杯上還沾附著明顯的髒汙，讓她光是回想就忍不住想嘔吐。

更令艾娜心痛的是，這個水杯並非一般用品，而是她「最喜歡的人」贈送的珍貴禮物。她在社群媒體上無奈寫道，「明明之前在社交媒體就看過有人分享類似經驗，結果現在輪到我遇上這種倒楣事。」

面對室友的離譜行徑，艾娜表示自己已經當場質問對方，不料室友不但沒有道歉，反而指控艾娜使用衛生棉是不乾淨的行為。

艾娜將照片PO上網，獲得大批網友的支持，而她也在留言區詢問其他網友，室友這樣的行為是否涉及犯罪，並考慮報警的可能性。